Waldbrände wüten auf Borneo und Sumatra

Riesige Busch- und Waldbrände im indonesischen Regenwald haben ganze Regionen in Südostasien in dichten Rauch gehüllt. Im malaysischen Teil der Insel Borneo blieben rund 400 Schulen am Dienstag geschlossen, wie Behördenvertreter sagten. Rund 150'000 Schüler waren betroffen. In der indonesischen Nachbarprovinz Jambi schlossen viele Kindergärten bis Freitag, auch der Unterricht an Grundschulen soll zeitweise ausfallen.

In Kuala Lumpur und im Grossraum der malaysischen Hauptstadt wurde die Luftqualität nach der offiziellen Messskala als «ungesund» eingestuft. Auf Sumatra und Borneo standen weiter grosse Dschungelgebiete in Flammen. Tausende Helfer waren im Löscheinsatz. Viele der Feuer werden absichtlich gelegt, um Ackerland zu gewinnen. Umweltschützer forderten einen Stopp von Brandrodungen. (vwi)