Zuerst wurden Risse bemerkt, dann stürzte es ein

Wegen Mängeln an weiteren Brücken wurde eine wichtige Verkehrsachse bei Genua gesperrt. Gegen die Autobahngesellschaft laufen Ermittlungen. Mehr...

Als 14-Jähriger wurde Mohammed el Gharani in einer Moschee in Pakistan verhaftet – rein zufällig. Nach sieben Jahren in Guantanamo glaubt er immer noch ans Gute. Mehr...