«Ich wähle das Leben»

Die 35-jährige Amanda Eller wurde am Freitag auf der zum Archipel gehörenden Insel Maui von einer Helikopter-Besatzung in der Nähe eines Flussbetts am Fusse einer Schlucht entdeckt. «Amanda wurde gefunden», hiess es auf einer eigens für die Suche eingerichteten Facebook-Seite.

Die Yogalehrerin und Physiotherapeutin war am 8. Mai während einer Wanderung verschwunden. Die Polizei fand ihr Auto auf einem Parkplatz in der Nähe eines Wanderwegs auf Maui.

Eller habe sich verirrt und später leicht verletzt, hiess es auf der Facebook-Seite. Dort waren mehr als 70'000 Dollar gesammelt worden, um für die Suche nach ihr einen Helikopter chartern zu können.

Die junge Frau habe in den vergangenen zwei Wochen rund sieben Kilogramm Gewicht verloren, sagte einer ihrer Retter dem Sender CNN. Ihrer Mutter Julia zufolge brach sie sich in der Wildnis ein Bein. Nach ihrer Rettung wurde Amanda Eller in einem Spital behandelt.