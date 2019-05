Arnold Schwarzenegger schwärmt von Greta

Der Schauspieler Arnold Schwarzenegger hat an einer Klimakonferenz in Österreich die schwedische Aktivistin Greta Thunberg getroffen. Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien schwärmte danach von der 16-Jährigen.

«Ich muss zugeben, ich war sehr beeindruckt, als ich Greta Thunberg traf», schrieb er auf Twitter zu einem Bild der beiden.

Excited to kick off our @R20_AWS in Vienna. I have to admit I was starstruck when I met @gretathunberg. Tune in tomorrow. pic.twitter.com/b0c5FtmZDq — Arnold (@Schwarzenegger) 27. Mai 2019

Die Klimakonferenz «Austrian World Summit» in Wien beginnt am Dienstag. Schwarzenegger hat die Umweltschutzorganisation «R20 Regions of Climate Action» mit Sitz in Genf gegründet. Sie soll Staaten, Regionen und Initativen bei Projekten zum Klimaschutz unterstützen.

Greta Thunberg hat mit ihrem Schulstreik für den Klimaschutz eine weltweite Bewegung ausgelöst. Die Aktivistin sprach in den vergangenen Monaten am WEF in Davos, vor dem italienischen Senat, dem EU-Parlament und dem britischen Unterhaus und sie traf in Rom den Papst.

(ij)