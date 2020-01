Sie wirft Weinstein vor, sie zum Oralverkehr gezwungen zu haben

Am Strafgericht des New York State Supreme Courts wird ab Montag nicht nur einem mutmasslichen Sexualstraftäter der Prozess gemacht: Harvey Weinstein, einstiger Hollywood-Mogul, ist längst Sinnbild geworden für ein System, das von Frauen sexuelle Gefälligkeiten für eine berufliche Zukunft verlangt.

Im Oktober 2017 erschienen erste Artikel, in denen es um ­Vergewaltigungsvorwürfe gegen Weinstein ging. Das wiederum löste die weltweite #MeToo-Bewegung aus: Frauen schilderten unter diesem Schlagwort Vorfälle von Nötigungen oder gar Vergewaltigungen. Bis heute werfen mehr als 80 Frauen Weinstein massives Fehlverhalten vor.

Wurde seit diesem Auftritt wieder ohne Rollator gesichtet: Harvey Weinstein erscheint zu einer Anhörung in New York. (6. Dezember 2019). Foto: Getty Images

Im Gerichtsgebäude in Manhattan werden von Montag an zwei Frauen im Mittelpunkt stehen: Mimi Haleyi, eine ehemalige Produktionsassistentin der Weinstein Company, sowie eine bisher unbekannte Frau, die Weinstein beschuldigt, sie 2013 in einem Hotelzimmer vergewaltigt zu haben. Haleyi wirft ihm vor, sie 2006 in seinem Apartment zum Oralverkehr gezwungen zu haben.

Die Schicksale der beiden Frauen sollen stellvertretend für Dutzende Leidensgeschichten stehen, hofft Tina Chen, Präsidentin von Time’s Up. Die Organisation bietet Betroffenen juristischen Beistand. Sie sagt: «Wir hoffen, dass die Überlebenden durch diesen Prozess ein bisschen Gerechtigkeit erfahren.»

Manche in den letzten zwei Jahren öffentlich gemachten Vorfälle sind verjährt. Aus den Anschuldigungen der beiden Klägerinnen aber machte die New Yorker Staatsanwaltschaft fünf Anklagepunkte, die sie glaubt beweisen zu können. Bei einer Verurteilung droht Weinstein, der alle Vorwürfe bestreitet, eine lebenslange Haft. Doch bis zu einem Urteil wird es dauern. Bereits der Weg zum Verfahren hatte sich als hürdenreich erwiesen.

Bilder: Die Affäre Weinstein und ihre Opfer

Die Staatsanwaltschaft musste von einem in der ursprünglichen Klage enthaltenen Opfer abrücken, weil der leitende Ermittler versucht hatte, eine für Weinstein entlastende Zeugenaussage zu unterschlagen. Dann wechselte Weinstein sein Verteidigerteam aus. Und zuletzt war der Prozessstart im September verschoben worden, weil die Anklage noch einmal um zwei Punkte erweitert wurde; ein juristischer Schachzug der Staatsanwaltschaft, um weitere Zeuginnen hören zu können.

Auch wenn die Vorwürfe dieser Frauen nicht mitverhandelt werden, will die Staatsanwaltschaft Weinstein nachweisen, dass er Frauen wie ein Raubtier nachstellte. Für den New Yorker Anwalt Daniel Hochheiser ein cleverer Zug: «Ein guter Verteidiger kann die Glaubwürdigkeit einer Klage infrage stellen, vielleicht auch von zweien. Aber wenn du mal bei drei, vier, fünf bist, brauchst du keinen Anwalt mehr, sondern einen Zauberer», sagte er dem Magazin «Variety».

Viele haben die Debatte satt

Zunächst geht es aber um die Auswahl der zwölf Geschworenen. Beide Seiten wollen ein voreingenommenes Gremium verhindern, und das ist durchaus eine spannende Frage: Ist es möglich, tatsächlich unvoreingenommen zu sein? Neben jenen Amerikanern, die Weinstein bereits für schuldig halten, gibt es auch solche, die der #MeToo-­Debatte überdrüssig sind und den Mann als solchen zu Unrecht verfolgt wähnen.

Der Weinstein-Prozess könnte also durchaus ein weiteres Beispiel dafür sein, wie sehr Amerika gespalten ist.

Bilder: 5 Stars über Weinsteins Avancen