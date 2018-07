Der Clown, der die Wahrheit sagt

Matt Chorley ist ein relativ kleiner Mann mit einem lustigen Gesichtsausdruck; er hat etwas von einem Clown oder von einem gut gelaunten Geschichtenerzähler, und ein bisschen von beidem sollte ein guter Journalist ja durchaus haben. Chorley ist Kolumnist bei der «Times» – einer Zeitung, die gerne als «ehrwürdig» oder «konservativ» bezeichnet wird, was man von Chorley nicht sagen kann. Er hat das perfektioniert, was man in Grossbritannien «cheeky» nennt: Er ist frech, ohne grob zu werden. Chorley kommentiert und moderiert, er produziert einen Podcast, aber landesweit bekannt ist er für einen Newsletter mit dem Titel «Red Box».

Die rote Kiste ist eine Art offizielle Brieftasche, in der Minister ihre sensiblen Unterlagen transportieren. Chorley präsentiert der Nation darin allmorgendlich seine Sicht der Dinge. Die «Times» wirbt – unbescheiden, aber zu Recht – damit, Chorleys Newsletter sei ein «Must Read» im Regierungsbezirk und im Parlament.

Jüngst jährte sich das Brexit-Referendum zum zweiten Mal. Auch 24 Monate nach der dramatischen Entscheidung hat die Regierung noch immer keine Ahnung, wie der Austritt aus der EU aussehen – und was danach kommen soll.

Weich, nachgiebig und ewig lang

Umfragen zeigen, dass eine erneute Abstimmung wieder etwa 50 zu 50 ausginge. Trotzdem fordern Zehntausende ein zweites Referendum, während zugleich einer der Wortführer der Brexit-Kampagne, Aussenminister Boris Johnson, die Premierministerin in unnachahmlicher Diktion warnte, sie solle dem Land einen «Klopapier-Brexit» ersparen: weich, nachgiebig und ewig lang.

Chorley ist kein Fan von Johnson. Er nennt ihn «einen Mann ohne Rückgrat». Noch weniger mag er den Brexit-Minister, den er gern als «Kunstinstallation namens David Davis» bezeichnet. Zum Brexit-Jahrestag hat er Davis gar nicht erwähnt. Das ist die Höchststrafe.

Die illoyalen Minister

Chorley, der sich intensiv mit Geschichte und Philosophie befasst, aber nicht studiert hat, ist hervorragend informiert. Ihm wird vieles von vielen zugesteckt. Nach seinem Volontariat bei einer Lokalzeitung und Zwischenstopps beim «Independent on Sunday» und der Onlineausgabe der «Daily Mail» ist er seit 2016 bei dem seriösen Hauptstadtblatt «Times» gelandet. Die «Red Box» übernahm er also pünktlich zum Brexit.

Die Regierung hält der 35-Jährige für ein «Schiff ohne Steuerfrau»; Mays Kabinett schreibt er einen erschreckenden Mangel an Intellekt zu. Bisweilen, wenn auch stets nur kurz, hat er aber Mitleid mit May: eine wacklige Machtbasis, eine fast unlösbare Aufgabe, sie selbst ohne klaren Kompass. Hinzu kämen illoyale Minister wie Johnson, der die Ängste der Wirtschaft vor einem Absturz nach dem Brexit als «Angstmache» bezeichnet. Rausschmeissen solle May ihn, rät Chorley, und selbst endlich Rückgrat zeigen. (Tages-Anzeiger)