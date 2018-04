Der kleine Prinz heisst Louis Arthur Charles

Gespannt wartete die Welt auf den Namen des kleinen Prinzen. Experten haben vorausgesagt, dass das Baby einen traditionellen Namen bekommen wird. An den Wettbüros waren Arthur, Albert oder Alexander hoch im Kurs.

Jetzt, ganze vier Tage nach der Geburt, hat der Kensington-Palast auf Twitter verraten, wie der Junge heisst – und damit alle überrascht: Louis Arthur Charles. Oder genauer: Königliche Hoheit Prinz Louis von Cambridge.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ