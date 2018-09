Die Männer fallen, auch Buruma

Entbrannt ist die Kontroverse um den Text eines kanadischen Radiomoderators, dem mehrere Frauen sexuelle Übergriffe und Gewalt vorwerfen. Ian Buruma hat seinen Posten als Chefredaktor der «New York Review of Books» (NYRB) letzte Woche geräumt. Ob er kündigte oder gehen musste, ist unklar. Der Niederländer hatte die Stelle erst 2017 angetreten.

Jian Ghomeshi, der Autor des umstrittenen Textes, ist 2016 vor Gericht freigesprochen worden. Mehr als 20 Frauen hatten ihm sexuelle Übergriffe vorgeworfen, unter anderem habe er sie geschlagen und gewürgt. In seinem Text in der NYRB räumt er ein, dass er oft «emotional gedankenlos» gehandelt habe. Das bereue er. Er beklagt aber auch, dass er «genügend Demütigung für ein ganzes Leben» erfahren habe. Ständig müsse er mit einer Schurkenversion seiner selbst im Internet konkurrieren.

Die Kritik am Text begann, noch bevor er veröffentlicht war. Mitarbeiter der NYRB waren so erbost über den Artikel, dass sie ihn an andere Medien weiterreichten. Chefredaktor Buruma sah sich in der Defensive. Der Text wurde schliesslich in der Onlineausgabe des renommierten Intelligenzblattes veröffentlicht – und die Kritik deutlich lauter. Beklagt wurde der selbstmitleidige Ton Ghomeshis. Der Autor versuche, die Anschuldigungen gegen ihn zu verharmlosen.

Chinesische und japanische Kultur als Spezialgebiete

Buruma gab dem Onlinemagazin «Slate» ein Interview, in dem er sich erklärte. Zu den Vorwürfen gegen Ghomeshi sagte er: «Ich bin nicht der Richter über jede Anschuldigung. Wie könnte ich das sein?» Was genau Ghomeshi getan habe, wisse er nicht, auch nicht, wie viel Konsens es jeweils gab, und es gehe ihn auch nichts an. Zudem verwies er darauf, dass Ghomeshi freigesprochen wurde. In sozialen Medien wurde Buruma daraufhin Desinteresse an den Vorwürfen der Frauen vorgeworfen.

In der Printversion der NYRB erscheint der Text erst im Oktober. Die Ausgabe steht unter dem Oberthema «Der Fall der Männer» und beschäftigt sich mit der #MeToo-Bewegung, die sich gegen sexuelle Belästigung und sexuelle Übergriffe wendet. Dem niederländischen Magazin «Vrij Nederland» sagte Buruma: «Ich hatte starke Reaktionen erwartet. Meine Hoffnung war, dass sich eine Diskussion darüber entwickelt, wie wir mit Leuten umgehen, die sich falsch verhalten haben, aber vor Gericht freigesprochen worden sind.» Die heftige Kritik an ihm selbst empfindet er als «ironisch», wie er sagt: «Ich habe ein Themenheft über Menschen gemacht, die nicht von der Justiz, sondern von sozialen Medien verurteilt worden sind. Jetzt stehe ich selbst am Pranger.»

Bevor er Chefredaktor wurde, hatte der 66-jährige Buruma jahrzehntelang für die NYRB geschrieben. Seine Spezialgebiete sind chinesische und vor allem japanische Kultur. Buruma wuchs in Den Haag auf, lehrte in Berlin, Washington und Oxford und war von 2003 bis 2017 Professor am Bard College in New York. Danach ging er zur NYRB.

Zu seinen Verteidigern gehört die Autorin Laura Kipnis. Die NYRB habe schon immer kontroverse Texte veröffentlicht und sich keiner Mehrheitsmeinung gebeugt, sagte sie.

(Redaktion Tamedia)