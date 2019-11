Entsetzen nach Mord an Sohn von deutschem Ex-Präsidenten

Der Schock über das Vorgefallene muss gewaltig gewesen sein: Bilder vom Tatort am Berliner Schloss Charlottenburg zeigten am Dienstagabend, wie Angestellte der Privatklinik sich weinend in den Armen lagen. Der 59-jährige Chefarzt Fritz von Weizsäcker hatte zuvor einen öffentlichen Vortrag über eines seiner Spezialthemen gehalten, die sogenannte Fettleber.

Vor spärlichem Publikum stürzte auf einmal ein Mann auf von Weizsäcker zu und stach ihn nieder. Ein 33-jähriger Polizist des Landeskriminalamtes, der zufälligerweise im Publikum sass, versuchte noch dazwischen zu gehen, wurde vom Täter aber ebenfalls verletzt, wenn auch nicht lebensgefährlich. Andere Besucher überwältigten den Täter und hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf. Von Weizsäcker verstarb noch im Saal.

Über den Täter wurde am Mittwoch vorerst nur bekannt, dass er ein 57-jähriger Deutscher sei, der zwar in Berlin geboren sei, aber dort nicht gewohnt habe. Er sei kein Patient der Schlossklinik und zumindest der Berliner Polizei nicht bekannt gewesen. Medien meldeten, der Mann habe in der Nähe von Koblenz gelebt. Er habe der Polizei in der Vernehmung etwas zu seinem Motiv gesagt, allerdings wüssten die Ermittler nicht, ob das Gesagte zutreffe. Der Täter mache einen «psychisch verwirrten» Eindruck.

Zwei tödliche Angriffe im vergangenen Jahr

Fritz von Weizsäcker entstammt einer berühmten deutschen Familie: Sein Vater Richard, 2015 94-jährig verstorben, war von 1984 bis 1994 deutscher Bundespräsident und davor unter anderem Regierender Bürgermeister von Berlin gewesen. Fritz war das jüngste von vier Kindern; sein Bruder Andreas war 2008 gestorben, seine Geschwister Beatrice und Klaus überleben ihn. Sein Urgrossvater Karl Hugo, von 1906 bis 1918 Ministerpräsident des damaligen Königreiches Württemberg, war von Kaiser Wilhelm II. geadelt worden. Sein Grossvater Ernst Heinrich wurde in Nürnberg als Kriegsverbrecher verurteilt.

Der gewaltsame Tod von Weizsäckers löste weitherum Entsetzen aus. Bundeskanzlerin Angela Merkel bekundete der Witwe und der Familie ihre Anteilnahme. FDP-Chef Christian Lindner, der mit von Weizsäcker persönlich befreundet war, nannte ihn einen «passionierten Arzt» und «feinen Menschen» und bezeichnete sich als «fassungslos». An der Klinik trauerte man. Der Chefarzt soll wegen seiner netten und engagierten Art sehr beliebt gewesen sein.

???? Mein Freund Fritz von Weizsäcker wurde heute Abend in Berlin erstochen. Ein passionierter Arzt und feiner Mensch. Neulich noch war er bei uns zuhause zum Grillen. Ich bin fassungslos und muss meine Trauer teilen. Einmal mehr fragt man sich, in welcher Welt wir leben. CL — Christian Lindner (@c_lindner) November 19, 2019

Der Präsident der lokalen Ärztekammer, Günther Jonitz, sagte dem Berliner «Tagesspiegel», es gebe seit einiger Zeit ein «erhebliches Problem» mit Aggressionen. Regelmässig würden nicht nur Ärzte, sondern auch Pflegekräfte bedroht, bespuckt, manchmal auch tätlich angegriffen. In vielen Berliner Kliniken sind deswegen öfter Wachdienste im Einsatz.

Alleine im letzten Jahr kam es in Berlin zu zwei tödlichen Angriffen. Vor einem Jahr erstach ein Patient in einer Einrichtung für psychisch Kranke im Stadtteil Wedding einen Pfleger; der Täter lebte in der Therapiestelle, an der das Opfer arbeitete. Im Januar 2018 wurde der 67-jährige Internist Martin Doll im Hof des Hauses in Marienfelde erschossen, in dem er seine Praxis hatte. Im letzten April setzte die Staatsanwaltschaft 10'000 Euro Belohnung für Hinweise aus, die zur Aufklärung des Mordes führen.