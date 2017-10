Helene Fischer oben ohne in neuem Musikvideo

Oh lá lá! Schlagersängerin Helene Fischer zeigt in ihrem Musikvideo zu ihrer neuen Single «Achterbahn» ganz viel nackte Haut. Und ihre Fans sind begeistert: «Einfach nur geil», «Was für ein bildgewaltiges Video ist das bitte?! Amazing» oder «Auch in meinem Kopf ist eine Achterbahn», lauten ein paar der Kommentare auf Youtube.

Wer noch nicht genug von Helene Fischer gehört und vor allem gesehen hat: Sie tritt am 27. Oktober im Zürcher Hallenstadion auf.