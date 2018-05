Auch in England können Hochzeitsgäste erwarten, dass für ihr leibliches Wohl gesorgt ist. Was aber, wenn eine der wohlhabendsten Familien im Lande vergisst, ihre Gäste zu bewirten? Oder davon ausgeht, dass allein die Ehre der Einladung Ausgaben für Speis und Trank überflüssig macht?

So scheint man sich das bei den britischen Royals im Blick auf die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle am 19. Mai gedacht zu haben. Den «eigentlichen» Hochzeitsgästen, die den Eheschluss mit dem Brautpaar in der Kapelle auf Schloss Windsor feiern, fehlt es an nichts. Die mehr als tausend Menschen aber, die eine Einladung zweiter Klasse erhalten haben, müssen vier bis fünf Stunden lang ohne Verpflegung auskommen – oder sich selbst versorgen. Etwa beim Minimarkt gleich gegenüber vom Schloss.

Viele Briten sind empört

In der offiziellen Einladung wird diesen Gästen geraten, «einen Picknick-Lunch» mitzubringen. Diese königliche Knausrigkeit empört viele Briten. Unmut gab es bereits über die Idee einer Hochzeitsfeier für Gäste erster und zweiter Klasse. Hatten nicht Harry und Meghan darauf bestanden, auch Normalsterbliche sollten «das Gefühl haben, Teil der Feier zu sein»?

Sehr weit, spotten jetzt die Monarchiegegner, sei es wohl nicht her mit dem Gemeinschaftssinn der Royals. Die Gäste zweiter Klasse seien lediglich als Fernsehstaffage eingeladen worden. Ihre Präsenz solle verhindern, dass auf den in alle Welt ausgestrahlten Bildern gähnende Leere herrsche vor dem Schloss Windsor.

Vielleicht gibt es doch noch Häppchen

Mittlerweile scheinen den Hochzeitsveranstaltern ebenfalls Bedenken zu kommen. Angeblich erwägt man, den einbestellten Massen wenigstens Häppchen zu servieren.

Allzu viel zumuten darf man sich bei Hofe aber nicht. Harrys Hochzeit kostet schon so genug. Und viel mehr als eine halbe Milliarde Franken besitzt auch das Königshaus nicht.

(Tages-Anzeiger)