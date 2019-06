Madonna don’t preach

Was, die ist erst 60? So unflätig fiel die Reaktion einer jüngeren Kollegin aus, als man sich über die aktuelle Aufregung um Madonna unterhielt. Die Queen of Pop hätte wohl entnervt den Stinkefinger gezückt, denn sie ist gerade not amused.

Ehrlich gesagt, ist sie sogar furchtbar böse. Auf Journalistinnen, das Patriarchat, die Oberflächlichkeit und ganz besonders auf das elende Alter. Die «New York Times» hat nämlich kürzlich ein seitenlanges Porträt über die Künstlerin publiziert mit dem Titel: «Madonna mit 60».

Madonna als Mann wäre das nicht passiert

Tatsächlich ist diese Überschrift etwas gar eindimensional für ein Porträt über jemanden, der die Provokation zum Lebensstil erklärt hat und ohne die es Künstlerinnen wie Lady Gaga oder Miley Cyrus wohl gar nicht geben würde. Es ist verständlich, dass sich Madonna, die sich seit je um Alterslosigkeit bemüht, nun furchtbar über die Zahl 60 nervt.

Auf Instagram lässt sie ihrem angestauten Frust freien Lauf: Die Journalistin der «New York Times» habe «Tage und Stunden und Monate» mit ihr verbracht, doch der Artikel erschöpfe sich in oberflächlichen Statements und «endlosen Kommentaren über mein Alter, das nie erwähnt worden wäre, wenn ich ein Mann wäre», wettert sie. So weit, so nachvollziehbar. 99 Prozent aller Frauen über 40 wissen, was Madonna damit meint.

Doch Madonna ist offenbar hart getroffen: Sie fühlt sich durch den Artikel «vergewaltigt.» Ja, vergewaltigt. «Ich darf das sagen, weil ich mit 19 vergewaltigt worden bin», schreibt sie auf Instagram. Das Porträt beweise ausserdem, dass die «ehrwürdige NYT zu den Gründervätern des Patriarchats» gehöre. «Und ich sage: Tod dem Patriarchat, das tief in der Struktur unserer Gesellschaft verankert ist.»

Das Portrait ist nicht angriffig, sondern langweilig

Die übertriebene Dringlichkeit der Botschaft lässt einen ähnlich irritiert zurück wie das «erst 60» im Zusammenhang mit einem Jugendidol. Ist das jetzt Madonnas Versuch einer Provokation? Oder bloss eine Überreaktion? Objektiv betrachtet, ist das Porträt in der «New York Times» vor allem eins: viel zu lang und schlicht langweilig.

Madonnas Alterungsprozess wird darin thematisiert, aber eher am Rande und eher auf die harmlose Tour. Kein Wort über Schönheitsoperationen. Kein Wort über die Menopause. Die Journalistin fragt Madonna, wie sich ihr Körper anfühle («nur müde»), macht ihr Komplimente («sie ist von Nahem schockierend schön»), und als sie mit ihr übers Alter sprechen will, sagt die 60-Jährige: «Ich glaube, Sie denken zu viel über das Alter nach. Sie sollten damit aufhören.»

Madonna hat sich fürs Schmollen entschieden

Dass sich ein alternder globaler Popstar, bei dem es gerade nicht so gut läuft – denken wir etwa an den bizarren ESC-Auftritt oder die bald erscheinende und schon im Vorfeld kritisierte Platte «Madame X» –, über so viel Banalität in einer renommierten Zeitung ärgert, ist klar. So viel Unbedarftheit hätte die Popdiva aber auch mit Humor nehmen können und etwas wie «Danke NYT – selten so ein biederes Porträt über mich gelesen» posten können.

Madonnas umstrittener Auftritt am ESC.

Sie hat sich jedoch für den Gegenangriff entschieden. Leider. Und: Warum muss eine gestandene 60-Jährige wegen eines misslungenen Porträts ausgerechnet die Sexismuskeule schwingen? Nichts ist in Zeiten von #MeToo einfacher, ja praktischer als das. Das Patriarchat ist schuld, dass Madonna in einem Porträt, das notabene von einer Frau verfasst wurde, schlecht wegkommt. Der mediale Aufschrei ist der cleveren Geschäftsfrau garantiert. Aber was ist mit ihrem Image? Ihrer Street Credibility?

Madonna, die sich während Jahrzehnten kämpferisch-rebellisch gab, inszeniert sich auf einmal als Opfer, wenn sie auf Instagram jammert, dass sie sich durch den Artikel «vergewaltigt» fühle. Ausgerechnet sie, die sich als Kunstfigur und Trendsetterin während Jahrzehnten wiederholt erfolgreich neu erfunden hat, reduziert sich damit selbst und freiwillig auf ihr Geschlecht.

Das wäre ihr früher, als sie das Frausein noch entspannt nahm, nicht passiert.

(Redaktion Tamedia)