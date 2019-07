Prinz George hat Geburtstag – und entdeckt den Fussball

Der kleine Prinz George feiert am heutigen Montag seinen sechsten Geburtstag. Aus diesem Anlass veröffentlichte der Kensington Palast in der Nacht auf Montag drei neue Porträtfotos vom Sohn von Prinz William und Herzogin Kate.

Die Bilder habe seine Mutter aufgenommen. Auf diesen lächelt die Nummer Drei der britischen Thronfolge mit einer kleinen Zahnlücke. Er trägt dabei unter anderem ein Shirt der englischen Fussball-Nationalmannschaft.

Fürs Foto trägt Prinz George ein Fussballtrikot. Bild: The Duchess of Cambridge

Wie «Daily Mail» berichtet, sind die Fotos im Garten des Kensington-Palasts entstanden. Das T-Shirt soll eines seiner Lieblingskleidungsstücke sein und oft soll er im Garten Fussball spielen – obwohl er lange erst nichts damit anfangen konnte.

Hier ist der kleine Royal in den Ferien – wo, ist geheim. Bild: The Duchess of Cambridge

Das dritte Foto mit George im dunkelgrünen Shirt soll während Familienferien entstanden sein, auf denen sich die Royals derzeit befinden. Wo genau sie sind, ist offiziell nicht bekannt. Es heisst aber, sie sollen sich auf der Karibik-Insel Mustique befinden. (oli/sda)