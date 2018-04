Queen feiert 92. Geburtstag ohne Kate

Die britische Königin Elizabeth II. hat ihren 92. Geburtstag am Samstagabend gemeinsam mit Mitgliedern der königlichen Familie bei einem Konzert in der Londoner Royal Albert Hall gefeiert. Dabei war sie gut gelaunt.

In der ehrwürdigen Halle im noblen Stadtteil Kensington traten zu ihren Ehren zahlreiche Rock- und Popgrössen auf – darunter Sir Tom Jones, Kylie Minogue, Shawn Mendes und Jamie Cullum sowie Sting und Shaggy.

Die Stars singen zum Schluss gemeinsam für die Königin. (Video: Youtube/luke3evans)

Die Queen verfolgte das Konzert ohne Ehemann Prinz Philip, der sich vor kurzem einer Hüft-Operation unterzogen hatte. Neben Prinz Charles und dessen Ehefrau Camilla feierten Prinz William, Prinz Harry und dessen Verlobte Meghan Markle in der Royal Albert Hall mit. Williams hochschwangere Frau Kate blieb der Veranstaltung ebenfalls fern.

Charles als Kapellmeister

Zum Abschluss des Konzerts betrat die 92 Jahre alte Königin unter grossem Applaus des Publikums die Bühne – gemeinsam mit Charles, der für sie ein dreifaches «Hip, hip, hurra!» anstimmte.

Karten für das Konzert mit dem Titel «The Queens's Birthday Party», das der Fernsehsender BBC live übertrug, waren im freien Vorverkauf erhältlich gewesen. Besucher mussten sich dafür namentlich registrieren lassen und wurden am Einlass strengen Sicherheitskontrollen unterzogen.

Ständchen und Kanonenschüsse

Die britische Königin Elizabeth II. hat sich am Samstag über zahlreiche Glückwünsche und ein Ständchen zu ihrem 92. Geburtstag freuen dürfen. In London wurden an mehreren Orten Salutschüsse mit Kanonen abgefeuert.

Wie genau die Queen ihren Geburtstag beging, wollte der Palast nicht verraten. War die Verwandtschaft zu Kaffee und Kuchen geladen? Gratulierten ihr Prinz Harry und Meghan Markle persönlich? Darüber kann man nur spekulieren.

The Queen sits next to The Duke of Cambridge and The Prince of Wales at the @RoyalAlbertHall for the concert this evening, which celebrates Her Majesty’s 92nd Birthday.#QueensBirthday pic.twitter.com/AA0McKn9vH