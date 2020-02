Queen stoppt Marke von Meghan und Harry

Ihr Ausscheiden aus den royalen Pflichten des britischen Königshauses kostet Prinz Harry und Gattin Meghan auch in Sachen Eigen-PR etwas. Die Queen verbietet ihnen mehren britischen Medienberichten zufolge nun die Nutzung der Marke «Royal Sussex», die die beiden erst vor Kurzem mit grossem Aufwand etabliert haben.

Zunächst hatte die Daily Mail darüber berichtet, dass Queen Elizabeth II. nach längerer Beratung mit Offiziellen des Königshauses beschlossen hätte, dass Harry und Meghan das Wort «königlich» nicht mehr in ihren Marken verwenden dürften. Schliesslich seien sie nicht mehr Teil der Monarchie.

Dabei handelt es sich dem ersten Blick nach erst einmal um eine Kleinigkeit. Doch das nicht-mehr-königliche Paar hatte die Marke «Sussex Royal» erst im vergangenen Sommer mit grossem Aufwand gestartet. Nicht nur wurde der Instagram-Account mit derzeit mehr als 11 Millionen Abonnenten – und damit genauso vielen Fans wie der Account von Bruder William und seiner Frau Herzogin Kate – nach dem Label durchgestaltet, sondern auch eine eigene Charity-Organisation.

«Sussex Royal, the Foundation of the Duke and Duchess of Sussex» lautet deren Name. Diese werden sie nun nicht nur von den Titeln befreien müssen, sondern auch vom kleinen, aber für die Queen offenbar feinen «royal». Dem Bericht zufolge steckt in der Sussex-Royal-Homepage und dem Instagram-Account ein Aufwand von zehntausenden Pfund, der mit der Entscheidung der Queen nun egalisiert wird.

Mit dem Schritt zieht die Queen weitere Konsequenzen aus dem unerwarteten Ausscheiden von Harry und Meghan von ihren königlichen Pflichten. Die Daily Mail spekuliert, dass die Etablierung der Marke gar ein vorbereitender Schritt auf dieses Ausscheiden war, um sich auch nach der Ent-Royalisierung immer noch einen Touch von Monarchie zu geben.

Schon auf die Entscheidung zum königlichen Rückzug hatte die Queen eher distanziert reagiert. Es dauerte Tage, bis sie sich – nach einem Krisentreffen im Familienkreis auf dem Landsitz Sandringham – zu einer Erklärung durchringen konnte. Und dann doch ihren Segen zum geplanten Umzug nach Kanada gab. Allerdings sollte es eine Übergangszeit geben. Wie lange diese dauern soll und auf welche Privilegien Harry und Meghan noch verzichten müssen, ist nicht klar.