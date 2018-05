Vom Fox-Star zum Quotenflop

Megyn Kelly war ein teurer Einkauf für NBC, doch er sollte sich rasch bezahlt machen. Ein halbes Jahr später erweist sich der frühere Star von Fox News jedoch als Hypothek. 69 Millionen Dollar über drei Jahre hinweg verdient die Fernsehfrau bei NBC, mehr als doppelt so viel wie Al Roker und Tamron Hall zusammen erhalten hatten, als sie noch die Morgensendung «Today» leiteten. Doch seit die frühere Fox-Frau die Show übernommen hat, sind die Einschaltquoten um 18 Prozent gefallen. Die Hauptkonkurrenz «Live with Kelly & Ryan» dagegen, eine Disney-Produktion, konnte die Zuschauerzahlen am Morgen mehr als verdoppeln.

Dies ist ein persönlicher und unerwarteter Rückschlag für die ausgebildete Juristin, die sich beim konservativen Fox-Sender den Ruf einer zupackenden Journalistin erworben und den Kandidaten Donald Trump in einem Live­interview mit seinen kruden Aussagen über Frauen konfrontiert hatte. Sie machte als eine der ersten Frauen auch die sexuellen Belästigungen durch den inzwischen verstorbenen Fox-Chef Roger Ailes publik.

Jane Fonda mokierte sich über Kelly

Die Voraussetzungen für eine Morgensendung mit einem überwiegend weiblichen Publikum schienen optimal. Die Morgensendung ist die grösste Geldquelle für den Sender. Sie generiert mehr als 500 Millionen Umsatz und einen Profit von mehr als 100 Millionen pro Jahr. Mit Kelly hoffte NBC noch mehr Geld zu machen. Doch schon der hohe Lohn von Kelly sorgte für Unruhe unter dem Personal. Dies schlug in eine offene Missstimmung um, als Kelly nach der Entlassung von NBC-Star Matt Lauer in einem Interview mit einer Lauer-Mitarbeiterin dessen sexuelle Belästigungen ausbreitete. NBC-Leute betrachteten dies als billigen Profilierungsversuch. Den grössten Wirbel verursachte sie aber mit Jane Fonda, als sie in einem Gespräch über einen neuen Film plötzlich auf deren Schönheitsoperationen umlenkte. Fonda war wütend und mokierte sich über Kelly; und die Fernsehfrau gab zurück, wie sie es bei Fox getan hatte: mit einer verbalen Frontalattacke auf «Hanoi Jane». Seitdem schickt Hollywood keine A-Prominenz mehr zu Kelly.

NBC habe einen fatalen Fehler gemacht, Kelly anzustellen, sagen Fernsehkritiker. Das Konzept, aus einem bekannten Namen Quotengold machen zu wollen, sei schlicht veraltet. Gefragt am Morgen seien eben nicht Konfrontation, sondern weiche News, vermischt mit etwas Produktewerbung und leichter Unterhaltung. Kelly sieht das anders. «Ich muss mich den Zuschauern erst noch vorstellen. Sie kennen mich gar nicht oder dann nur als Karikatur, die sie bei der ‹Daily Show› gesehen haben», sagte sie dem «Wall Street Journal». Sie glaubt, dass sie den Rückschlag bis zum Herbst wettgemacht hat. «Die Show ist noch ein Baby, erst sechs Monate alt. Ich brauche nur etwas mehr Zeit.»

(Tages-Anzeiger)