Weisses Haus schickt Geiselnahme-Experten nach Schweden

Im Fall des inhaftierten Rappers A$AP Rocky hat die US-Regierung einen ranghohen Experten für Geiselnahmen nach Schweden geschickt. Botschafter Robert O'Brien reise auf Verlangen des Weissen Hauses, erklärte am Dienstag eine Sprecherin des Aussenministeriums.

Die schwedische Nachrichtenagentur TT hatte zuvor berichtet, O'Brien habe dem Auftakt der Gerichtsverhandlung in Stockholm beigewohnt. Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, kommentierte O'Briens Einsatz auf Twitter mit den Worten «der Druck steigt».

Pressure is mounting. @realDonaldTrump is focused on bringing Americans home from all around the world. Ambassador @robertcobrien is now in Sweden. https://t.co/cULwKg9OFB