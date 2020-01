Willam und Harry kritisieren «Falschmeldung»

Angst vor TV-Interview von Meghan und Harry

Offenbar gibt es am britischen Hof Befürchtungen, dass der britische Prinz Harry und Herzogin Meghan mit einem Fernsehinterview an die Öffentlichkeit gehen könnten, sollte Königin Elizabeth II. ihnen nicht bei ihren Plänen entgegenkommen. Der Schaden eines nicht vom Palast genehmigten Interviews wäre immens, zitieren britische Zeitungen am Montag nicht näher genannte Quellen.



Erst vor wenigen Wochen hatte sich Prinz Andrew, der in einen Missbrauchsskandal verwickelt sein soll, in einem TV-Interview um Kopf und Kragen geredet. Eigentlich wollte er mit dem Interview seinen Ruf wiederherstellen. Experten sprachen von einer «PR-Katastrophe». Der Druck auf Andrew wurde so gross, dass er seine royalen Verpflichtungen vorübergehend ruhen lässt.



Harry und Meghan hatten überraschend angekündigt, viele offizielle Aufgaben abzugeben. Die beiden Royals wollen künftig in Grossbritannien und in Kanada leben und finanziell unabhängig sein. Doch dafür müssen noch viele Fragen geklärt werden – zum Beispiel, womit sie künftig ihr Geld verdienen dürfen und wer für ihren Personenschutz zahlt.