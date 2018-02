Die Meteorologen erwarten am Sonntag und in der Nacht auf Montag schwierige Strassenverhältnisse im Flachland. «Ab Mitternacht rechnen wir mit Schnee und 0 bis 1 Grad», sagt Cédric Sütterlin von Meteonews.

Bis zu fünf Zentimeter Neuschnee könnten fallen und örtlich auf den Strassen liegenbleiben – und zwar «pünktlich zum Berufsverkehr». Meteonews verschickt deshalb eine Warnung an die Pendler: «Vorsicht auf Strassen und Trottoirs!»

Schneeregen und Regen

Bereits am Sonntag bringt eine Störung ausgehend von Tiefdruckgebiet «Philine» über der Nordsee im Flachland Schnee und Schneeregen. Durch den Tag steigt die Schneefallgrenze dann leicht an, der Schnee bleibt aber nicht liegen. Am Nachmittag fällt unterhalb von 600 bis 800 Metern Schneeregen oder Regen.

In der Nacht auf Montag sinkt die Schneefallgrenze dann wieder. Ab Montagmorgen gibt es allerdings nur noch einzelne Schnee- oder Graupelschauer und es soll sogar zeitweise die Sonne durchdrücken.

Mehr Schnee gibt es in den Alpen: Meteonews rechnet verbreitet mit 15 bis 30 Zentimeter Neuschnee.

In GR zunächst noch sonnig. Sonst ganztags bewölkt mit Aufhellungen. Zeitweise nass, #Schneefallgrenze vorübergehend auf 500 bis 1000 m. Mässiger bis starker Südwestwind. 5 Grad. ^gf pic.twitter.com/B4LNhCbekK — SRF Meteo (@srfmeteo) 11. Februar 2018

(hal)