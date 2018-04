13 Trucker helfen der Polizei beim Lebenretten

Ein Mann kämpft mit der Entscheidung, sich von einer Brücke zu stürzen. Der Polizei in Detroit im Bundesstaat Michigan gelingt es nicht, ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Kurzerhand sperrt sie die Interstate 696, wie US-Medien berichten.

Die Polizisten bitten Lastwagenfahrer um Hilfe. Ihr Ziel: Die Lkws sollen sich unter der Brücke aufreihen, um einen Sturz zu verkürzen. 13 Trucks sind auf der zehnspurigen Autobahn dazu nötig.

This photo does show the work troopers and local officers do to serve the public. But also in that photo is a man struggling with the decision to take his own life. Please remember help is available through the National Suicide Prevention Lifeline at 1-800-273-8255. pic.twitter.com/RBAlCIXT1o