150 Skifahrer sitzen in defekter Seilbahn fest

Rund 150 Menschen haben in Kabinen einer Seilbahn in den französischen Alpen in der Nähe von Grenoble festgesessen. Verletzte gab es bei dem Zwischenfall im Skiort Chamrousse nicht.

Retter brachten die Skifahrer innerhalb von rund zweieinhalb Stunden in Sicherheit, wie die Unterpräfektin von Grenoble, Violaine Demaret, am Sonntagabend sagte. «Der Himmel war blau - die Wetterbedingungen waren optimal», sagte Demaret. Die Behörden setzten zwei Helikopter ein. Wie es zu der Panne kam, sei bisher nicht klar.

If you have ever wondered how people get rescued from blocked telecabines - here is your answer @Chamrousse1700 #Chamrousse #ski #mountainrescue #RhoneAlpes pic.twitter.com/nDF6U1F2mG