16-Jähriger stirbt bei Rollerunfall in Opfikon

Während der 16-Jährige am Mittwoch noch an der Unfallstelle starb, erlitt der 19-Jährige schwerste Verletzungen. Er wurde nach der ärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte.

Wie es zum Selbstunfall kam und von wem der Roller gelenkt wurde, ist zurzeit nicht geklärt und wird durch die Kantonspolizei Zürich sowie durch die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht. Bekannt ist, dass die Rollerfahrer mit einer Mittelinsel kollidierten und stürzten. (fal/sda)