16-Jähriger stirbt nach Kollision mit LKW

Wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei mitteilten, ereignete sich der Unfall am späteren Donnerstagnachmittag im Bereich der Kreuzung der Bitzius- mit der Unterstrasse.

Der Lastwagen fuhr ersten Erkenntnissen zufolge von der Wangenstrasse her kommend via Unterstrasse in Richtung Bern, der Velofahrer auf der Bitziusstrasse in Richtung Unterstrasse. Wieso es im Bereich der Kreuzung der beiden Strassen zur Kollision kam, ist noch ungeklärt.

Mehrere vor Ort anwesende Personen betreuten nach dem Unfall den Jugendlichen, ehe ihn ein Ambulanzteam und eine Crew der Rega medizinisch versorgten. Sein Leben konnte aber nicht gerettet werden.

Wegen des Einsatzes musste die Strassen im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr Buchsi-Oenz leitete den Verkehr lokal um. Zudem wurde das Care Team des Kantons Bern zur Betreuung betroffener Personen aufgeboten. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Unfallhergang zu klären.

Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Unterstrasse-Bitziusstrasse. Bild: Google Street View (mb/fal/sda)