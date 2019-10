17 Verletzte nach Unfall mit Bus und Tram in Basel

Am Sonntagvormittag hat sich an der Kreuzung Margarethenstrasse/Dornacherstrasse in Basel eine Kollision ereignet. Diese war so heftig, dass ein Tram der Linie 2, das in Richtung City unterwegs war, entgleiste, wie «20 Minuten» berichtet. In den Unfall involviert war auch ein Bus der Linie 36 sowie ein Auto. Einer Augenzeugin zufolge wurden mehrere Krankenwagen zur Unfallstelle aufgeboten.

Beim Unfall seien laut Polizeisprecher Torpak Yerguz 17 Personen verletzt worden und mussten ins Spital gebracht werden, darunter auch der Tramchauffeur. Über die Schwere der Verletzungen gebe es noch keine Informationen. Die Kreuzung sei weiträumig abgesperrt.

Die Kantonspolizei und die Rettung sind vor Ort, so Yerguz weiter. Die Unfallaufnahme sei im Gange. Zudem wird das Tram wieder in die Schienen befördert. Wie lange die Sperrung der Kreuzung andauert, ist noch offen.

Feuerwehr und BVB-Angestellte bei der Inspektion des 2ers. Foto: Mischa Hauswirth (red)