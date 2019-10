17 Verletzte nach Unfall mit Bus und Tram in Basel

An der Kreuzung Margarethenstrasse/Dornacherstrasse in Basel ist am Sonntag ein Tram der Linie 2 mit einem Bus der Linie 36 kollidiert. Die Kollision war so heftig, dass das Tram der Linie 2, das in Richtung Stadt unterwegs war, entgleist ist. Der Bus ist aus der Dornacherstrasse gekommen und wollte an der Margarethenstrasse nach dem Überqueren der Tramschienen nach links abbiegen. Beim Zusammenprall wurde der Bus gegen ein Auto geschoben, in dem zwei Personen sassen.

Zur Unfallstelle wurden mehrere Krankenwagen aufgeboten, darunter auch welche vom deutschen Roten Kreuz. 17 Personen sind bei der Kollision verletzt worden, sagt Polizeisprecher Toprak Yerguz gegenüber dieser Zeitung. Sie mussten ins Spital gebracht werden. Die meisten Verletzten sassen nach Angaben des Polizei-Sprechers im Tram. Dessen Führer wurde ebenfalls verletzt, während der Busfahrer ohne Blessuren davonkam. Ins Spital gebracht wurde auch einer der Insassen des am Unfall beteiligten Autos. Ereignet hat sich der Unfall gegen 11 Uhr.

Update: L 2, 36: Blockierung im Bereich Margarethen



L2:

Bad. Bahnhof - Bahnhof SBB - Morgartenring



L36:

Kleinhüningen - Winkelriedpl. - via Umleitung - Zoo Dorenbach - Schifflände



Gegenrichtung normal.



Grund:

Unfall — BVB October 13, 2019

Die Unfallaufnahme ist derzeit noch im Gang. Mit der Bergung des entgleisten Trams sind derzeit Spezialisten beschäftigt. Die Margarethenstrasse und der vordere Teil der Dornacherstrasse sind derzeit für den Verkehr gesperrt. Dies Sperrung dürfte gemäss Yerguz noch bis am Abend andauern.

Die BVB leiten derweil die Linien 2 und 36 um. Bei der Linie 2 ist dies jedoch offenbar schwierig, weil die Margarethenstrasse blockiert ist.

Update: L 2, 36: Blockierung im Bereich Margarethen



Kein Ersatzbus für L 2 möglich.

Fahrgäste in Rtg. Binningen Kronenplatz benützen bitte ab Schützenhaus die L 34 (Rtg. Bottmingen).



Grund: Unfall — BVB Leitstelle (@BVB_Leitstelle) October 13, 2019

(hws/amu/sda)