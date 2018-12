20-jähriger Berner stirbt auf Polizeiwache

Nach einer Meldung am Dienstagvormittag, wonach ein Mann Drogen auf sich trage, rückte eine Patrouille an die Waldmannstrasse in Bern aus. Vor Ort konnte ein Mann angetroffen werden, welcher mutmasslich unter Drogeneinfluss stand.

Bei der anschliessenden Kontrolle wurde festgestellt, dass er mehrere Dutzend Pillen auf sich trug – diese wurden positiv auf Amphetamine getestet. «Der Mann wurde in der Folge auf eine Polizeiwache gebracht, wobei er starke Gegenwehr leistete», teilt die Polizei in einer Meldung mit.

Nur Stunden später war der junge Mann tot: Er wurde in seiner Zelle ohne Lebenszeichen aufgefunden. Ein sofort alarmierter Arzt konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellen.

Genaue Todesursache wird untersucht

Kurz nach der Anhaltung habe man den 20-Jährigen bereits medizinisch untersucht. Ein beigezogener Arzt habe die Hafterstehungsfähigkeit überprüft, danach erst sei der Angehaltene in eine Zelle der Polizeiwache Waisenhaus in Bern verbracht und mehrmals kontrolliert worden.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Ermittlungen zum Todesfall aufgenommen. Die genaue Todesursache wird dabei durch das Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern untersucht.

Der Mann, der auf der Polizeiwache starb, war an Weihnachten an der Waldmannstrasse in Bern festgenommen worden. Bild: Street View/Christoph Trummer

Übernommen von 20 Minuten (TA/NN)