23-jährige Jamaikanerin wird Miss World

Die Jamaikanerin Toni-Ann Singh ist am Samstag zur Miss World 2019 gekürt worden. Die 23-jährige Psychologie-Studentin setzte sich im Finale des Schönheitswettbewerbs in London vor ihren Konkurrentinnen aus Frankreich und Indien durch.

«An dieses kleine Mädchen aus St. Thomas, Jamaika, und an alle Mädchen auf der ganzen Welt: Glaub an dich selbst. ... Diese Krone gehört nicht mir, sondern dir», schrieb die Gewinnerin euphorisch im Kurzbotschaftendienst Twitter anschliessend.

To that little girl in St. Thomas, Jamaica and all the girls around the world - please believe in yourself. Please know that you are worthy and capable of achieving your dreams. This crown is not mine but yours. You have a PURPOSE. pic.twitter.com/hV8L6x6Mhi