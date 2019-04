29 deutsche Touristen sterben bei Busunglück auf Madeira

Bei einem Busunglück auf der portugiesischen Insel Madeira sind am Mittwoch mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen. Bei allen Todesopfern handelt es sich nach Angaben des portugiesischen Präsidenten Marcelo Rebelo de Sousa um Deutsche. «Ich drücke in diesem tragischen Moment den Schmerz und die Solidarität aller Portugiesen aus», sagte der Staatschef am Mittwochabend dem portugiesischen Sender RTP. Ihm sei gesagt worden, dass alle Opfer Deutsche seien.

Nach Angaben des Bürgermeisters von Santa Cruz, Filipe Sousa, kamen 11 Männer und 17 Frauen bei dem Unfall ums Leben. Der regionale Zivilschutz bestätigte diese Angaben. Eine weitere Person ist später im Spital seinen schweren Verletzungen erlegen.

Kontrolle über den Bus verloren

Die Nachrichtenagentur Lusa berichtete von insgesamt 51 Passagieren an Bord. 22 von ihnen seien unterschiedlich schwer verletzt worden und entweder vor Ort behandelt oder in ein Spital in der Hauptstadt Funchal gebracht worden. «Mein Gott, ich bin sprachlos», sagte Sousa. Das Unglück ereignete sich dem örtlichen Zivilschutz zufolge gegen 18.30 Uhr Lokalzeit in der östlich von Funchal gelegenen Gemeinde Caniço.

Der Fahrer hatte offenbar in einer Kurve die Kontrolle über den Bus verloren, der daraufhin einen Abhang hinunter in ein Wohnviertel stürzte. Auf Bildern war zu sehen, wie der weisse Reisebus völlig zerstört auf der Seite und teilweise auf einem roten Ziegeldach lag. Der Busfahrer und der Reiseleiter – beides Portugiesen – hätten verletzt überlebt, so der Bürgermeister.

Autobús turístico accidentado en Caniço tiene capacidad para 100 personas, aunque se desconoce cuántas viajaban en el momento del incidente, según 'RTP'. Hay muchos muertos y heridos (6W puede confirmar esta información). No hay cifra exacta en estos momentos pic.twitter.com/IFpItlcCVU — 6W (@6W_es) 17. April 2019

«Moment des Schmerzes, aber auch der Solidarität»

Zwei Dutzend Rettungswagen waren im Einsatz, die Polizei riegelte den Unglücksort weiträumig ab. Auf Videos war zu sehen, wie Helfer Verletzte stützten und in Sicherheit brachten. Im Hintergrund waren Sirenen von Ambulanzen zu hören.

«Mit grosser Erschütterung haben wir von dem tragischen Busunglück auf Madeira erfahren. Wir müssen leider davon ausgehen, dass Opfer aus Deutschland sind», twitterte das deutsche Aussenministerium am späten Abend. «Unser Mitgefühl gilt ihren Familien und Freunden.»

Regierungssprecher Steffen Seibert twitterte: «Entsetzliche Nachrichten erreichen uns aus Madeira. Unsere tiefe Trauer gilt all denen, die in dem verunglückten Bus ihr Leben verloren haben, unsere Gedanken sind bei den Verletzten.» Besorgte Angehörige können sich nach Angaben der deutschen Regierung unter der Rufnummer 030-50003000 (korrekte Nummer) an das Auswärtige Amt wenden.

Entsetzliche Nachrichten erreichen uns aus #Madeira. Unsere tiefe Trauer gilt all denen, die in dem verunglückten Bus ihr Leben verloren haben, unsere Gedanken sind bei den Verletzten. Besorgte Angehörige können sich an das AA, Tel. 030 5000 2000 wenden. — Steffen Seibert (@RegSprecher) 17. April 2019

Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa wollte zunächst noch am Abend nach Madeira reisen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Jedoch würden die Militärflugzeuge möglicherweise gebraucht, um Verletzte auf das Festland zu bringen, hiess es. Sousa habe die Reise deshalb zunächst wieder abgesagt, wie Medien berichteten. «Dies ist ein Moment des Schmerzes, aber auch der Solidarität», sagte der Präsident dem Nachrichtensender SIC Noticias.

Portugals Ministerpräsident António Costa kondolierte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Er sei bestürzt und übermittle der Kanzlerin «in dieser schweren Stunde» sein Bedauern, twitterte Costa am Abend.

Foi com profundo pesar que tomei conhecimento do trágico acidente na Madeira. A todas as famílias envolvidas transmito, em nome do governo português, as mais sentidas condolências. — António Costa (@antoniocostapm) 17. April 2019

Wegen des milden Klimas ist die Atlantikinsel das ganze Jahr über bei Touristen beliebt.

(nlu/fal/sda/afp)