33 Autos in Davos aufgebrochen

Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung vom Montag schreibt, wurden auf dem Gelände der Davoser Hochgebirgsklinik in der Nacht auf Sonntag 33 Personenwagen aufgebrochen. Betroffen sind Personenwagen von Mitarbeitenden und Patienten, die auf dem Oberdeck und in der Tiefgarage abgestellt waren.

Die Täterschaft brach entweder das Türschloss auf oder schlug die Scheibe ein, um an Wertgegenstände zu gelangen. Entwendet wurden unter anderem Bargeld, Handys und Navigationssysteme. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nicht nur in Tiefgaragen, auch im Freien gerieten Autos ins Visier der Diebe. Foto: Kapo Graubünden (sda)