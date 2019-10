39 Leichen in Lastwagen gefunden

Grausiger Fund in Grossbritannien: 39 Leichen, darunter die eines Teenagers, wurden in einem Lastwagencontainer in Essex, Grossbritannien, gefunden. Ein 25-jähriger Lastwagenfahrer aus Nordirland wurde wegen Mordverdachts festgenommen. Es wird davon ausgegangen, dass der LKW aus Bulgarien stammt und am Samstagabend in Holyhead, Wales, eintraf. Dies berichtet «BBC».

Eine Untersuchung wegen Mordes wurde eingeleitet. Die 39 Menschen seien am Fundort, in einem Industriepark in Grays um 1:40 Uhr für tot erklärt worden.