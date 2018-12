4-Jährige nach Skiunfall verstorben

An der Lenk ereignet sich am Donnerstag gegen 14.30 Uhr ein schwerer Skiunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge waren oberhalb der Mittelstation Metsch ein Skifahrer und ein Mädchen, das ebenfalls auf Ski unterwegs war, zusammengeprallt. Das Kind wurde beim Zusammenprall schwer verletzt, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilt.

Nach sofortigen Rettungsmassnahmen vor Ort wurde es durch einen Helikopter der Air Glaciers ins Spital geflogen, wo es am Freitag, am späten Abend verstarb. Beim verstorbenen Kind handelt es sich um ein 4-jähriges Mädchen aus dem Kanton Bern. Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen (tag)