7 Berner Polizisten im Rahmen von YB-Feiern verletzt

In Bern waren in der Nacht auf Sonntag zahlreiche Personen versammelt, um den Meistertitel des BSC Young Boys zu feiern. Gemäss Kantonspolizei hatten sich in der Aarbergergasse zahlreiche Menschen eingefunden.

Dabei seien verbotene Pyrotechnika und Feuerwerk abgefeuert worden. Mit Blick auf die Verhältnismässigkeit sei jedoch entschieden worden, nicht einzuschreiten, heisst es in der gemeinsamen Mitteilung der Kantonspolizei Bern, der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland und der kantonalen Jugendanwaltschaft.

Kurz vor Mitternacht habe die Kapo dann vom Sicherheitsdienst eines Lokals in der Aarbergergasse eine Meldung über eine Auseinandersetzung erhalten. Zudem sei ein Überfall-Alarm eingegangen, der sich aber später als Fehlalarm herausgestellt habe.

Flaschen, Stühle und Stangen

Die beiden Einsatzkräfte einer ausgerückten Patrouille seien vor Ort von mehreren vermummten Personen angegriffen worden. Auch eine zweite Patrouille sei attackiert worden – mit Flaschen, Stühlen, Stangen und Körpergewalt. Sechs Polizisten und eine Polizistin wurden verletzt, sechs von ihnen wurden ins Spital gebracht.

In der Folge wurden gemäss Polizeiangaben weitere Einsatzkräfte aufgeboten, um die Verletzten in Sicherheit zu bringen und die Angreifer zurückzudrängen. Dabei hätten die Polizisten auch Pfefferspray und Einsatzstock verwendet. Ein Mann und ein Jugendlicher seien angehalten und verzeigt worden.

Die Polizei sucht Zeugen der Vorfälle. (fal/sda)