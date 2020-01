Absturz von ukrainischer Boeing im Iran: Doch kein Defekt

Eine ukrainische Passagiermaschine ist am Mittwochmorgen in der Nähe des Teheraner Imam-Chomeini-Flughafens abgestürzt. Nach Angaben der Ukraine sind dabei 176 Menschen ums Leben gekommen. Ministerpräsident Oleksi Hontscharuk sagte, es seien 167 Passagiere und neun Besatzungsmitglieder an Bord gewesen. Es handelt sich dabei gemäss Informationen des ukrainischen Aussenministeriums um 82 Iraner, 63 Kanadier, zehn Schweden, vier Afghanen, drei Deutsche, drei Briten sowie zwei Passagiere und neun Crew-Mitglieder aus der Ukraine.

Der Grund für den Absturz ist noch unklar. Die Boeing 737-800 sei in Brand geraten, sagte der Chef der Rettungskräfte im iranischen Fernsehen. TV-Bilder zeigten Trümmerteile und schwelende Triebwerkteile sowie Rettungskräfte mit Schutzmasken, die mit der Bergung der Leichen beschäftigt waren. Einer der beiden Flugschreiber sei gefunden worden.

Nach Angaben des iranischen Luftfahrtchefs Ali Abedzadeh soll diese Black Box aber nicht an Flugzeughersteller Boeing zur Auswertung übergeben werden. Es sei noch nicht klar, an welches Land man die Box zur Datenanalyse senden wolle, sagt Abedzadeh gemäss der iransichen Nachrichtenagentur Mehr.

Angaben zu Ursache zurückgezogen

Erste Angaben der ukrainischen Botschaft im Iran über einen Triebwerkdefekt wurden wieder zurückgezogen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski warnte vor Spekulationen über die Absturzursache. «Ich bitte alle sehr, von Spekulationen und der Verbreitung ungeprüfter Versionen zur Katastrophe bis zur Veröffentlichung offizieller Informationen Abstand zu nehmen», schrieb er am Mittwoch bei Facebook.

Die Maschine der Ukraine International Airlines war auf dem Weg von Teheran nach Kiew und verschwand knapp drei Minuten nach dem Abflug von den Radarschirmen.

Die um 6:12 Uhr Ortszeit (3:42 Uhr MEZ) gestartete Maschine mit der Flugnummer PS752 stürzte ersten Erkenntnissen zufolge in ein offenes Feld nahe dem Teheraner Vorort Parand.

Selenski: Schreckliche Nachrichten

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat sich nach dem Absturz einer Passagiermaschine des Landes im Iran tief erschüttert gezeigt. «Schreckliche Nachrichten aus dem Nahen Osten», schrieb er am Mittwochmorgen bei Facebook. Niemand habe das Unglück überlebt. «Mein aufrichtiges Beileid an die Familien und Freunde aller Passagiere und Besatzungsmitglieder.»

Nach Angaben des Staatsoberhauptes will die ukrainische Botschaft im Iran nun alle Informationen übe die Umstände «der Tragödie» zusammentragen. Der 41-Jährige brach nach dem Unglück seinen Aufenthalt im Oman auf der arabischen Halbinsel ab.

Ursache unklar

Das iranische Staatsfernsehen machte schon kurz nach dem Vorfall technische Probleme als Ursache für den Absturz verantwortlich, ohne genauer darauf einzugehen. Die ukrainische Botschaft im Iran teilte zuerst mit, dass der Absturz durch einen Triebwerkdefekt verursacht wurde und nicht durch Terrorismus oder einen Abschuss.

Später zog die Botschaft diese Mitteilung aber wieder zurück. Die Ukraine will den Absturz durch eigene Leute untersuchen lassen. Auch die offizielle Untersuchung der iranischen Behörden dauert noch an.

Die ukrainische Airline, die von Kiew auch nach Zürich und Genf fliegt, verfügt über 42 Flugzeuge, die meisten davon Boeing 737-800, mit einem jungen Durchschnittsalter. Seit der Gründung 1992 hatte die Fluggesellschaft keine Unglücke zu beklagen.

Die betroffene Maschine ist gemäss Informationen von Flightradar24 im Jahr 2016 an die Ukraine International Airlines ausgeliefert worden.

ADS-B data and aircraft information regarding #PS752. https://t.co/JMpj7igNHt



PS752 was operated by a 737-800 (not a MAX) registered UR-PSR. Delivered new to Ukraine International Airlines in 2016. pic.twitter.com/eMhnBtpQP6 — Flightradar24 (@flightradar24) 8. Januar 2020

Die etwa vier Jahre alte Maschine des Typs Boeing 737-800 NG sei zuletzt vor zwei Tagen technisch überprüft worden, teilte die Ukraine International Airlines via Facebook mit.

Die Boeing 737-800 NG ist eine der modernsten Versionen des bewährten Flugzeugtyps – ist allerdings nicht zu verwechseln mit der Boeing 737 Max, die nach zwei folgenschweren Abstürzen mit weltweiten Flugverboten belegt wurde.

Swiss umfliegt die Region

Ein Zusammenhang des Absturzes der ukrainischen Maschine mit der militärischen Eskalation des Konflikts zwischen dem Iran und den USA besteht offenbar nicht. Wenige Stunden zuvor hatte es einen iranischen Vergeltungsangriff auf US-Soldaten im Irak gegeben.

Kurz nach den iranischen Raketenangriffen auf Militärstützpunkte im Irak hatte die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA US-Flugzeugen die Nutzung des Luftraums in Teilen des Nahen Ostens untersagt. Über dem Persischen Golf, dem Golf vom Oman, im Irak und im Iran dürften in den USA registrierte Flugzeuge «wegen erhöhter militärischer Aktivitäten und steigender politischer Spannungen» nicht mehr operieren, hiess es in einer Mitteilung am Dienstag. Es gebe ein erhöhtes Risiko, dass ein Flugobjekt falsch identifiziert werde.

Die Lufthansa streicht wegen der Lage die tägliche Verbindung zwischen Frankfurt und Teheran am Mittwoch. Auch der nächste, für Samstag vorgesehene Flug nach Erbil im Irak fällt aus. Dies sei «vorsorglich» wegen der derzeitigen Lage in der Region geschehen, sagte eine Lufthansa-Sprecherin auf Anfrage in Frankfurt. Noch keine Entscheidung gebe es zu möglichen Änderungen von Flugrouten im Nahen Osten.

Die Swiss bietet keine Flüge nach Teheran an. Ab Zürich fliegt die Airline an zwei Destinationen im Mittleren Osten: Dubai und Muskat. Zudem führen Flüge nach Asien, etwa nach Mumbai, Bangkok, Singapur oder Colombo (Edelweiss) normalerweise über iranisches Gebiet. Dieses wird nun aber umflogen, wie Mediensprecherin Meike Fuhlrott sagt: «Angesichts der aktuellen Lage nutzt Swiss den irakischen und iranischen Luftraum bis auf Weiteres nicht mehr. Zu operationellen Auswirkung durch das Umfliegen von Irak und Iran lässt sich allerdings noch keine Aussage machen. Die Entwicklung in der Region wird gemeinsam mit den zuständigen nationalen und internationalen Behörden laufend beobachtet und entsprechend neu bewertet.»

Auch andere Airlines umfliegen den Iran derzeit, wie die Routen zeigen. Screenshot: Flightradar24



(anf/sda/reuters)