Aktivisten erweisen dem Pizol-Gletscher die letzte Ehre

Umweltaktivisten «beerdigten» heute Sonntag den Pizol-Gletscher im Kanton St. Gallen. Denn dieser habe so stark an Substanz verloren, dass er aus wissenschaftlicher Sicht kein Gletscher mehr sei. Das teilt die Schweizer Vereinigung für Klimaschutz mit, die zum Trauermarsch aufgerufen hat. Seit 2006 habe der Pizol-Gletscher über 80 Prozent seines verbliebenen Volumens verloren, bestätigt Glaziologe Matthias Huss, der am Trauermarsch anwesend war. Es seien nur noch 26'000 Qudratmeter übrig. «Das sind weniger als vier Fussballfelder». Seit 1850 verschwanden in der Schweiz über 500 Gletscher. Viele von ihnen trugen keinen Namen.

Das Datum des Trauermarsches wurde auf den Vortag des UN-Klimagipfels in New York gelegt. Bei diesem geht es darum, die Erderwärmung auf höchsten zwei grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen.

Die Schweizer Vereinigung für Klimaschutz hat eine Volksinitiative («Gletscher-Initiative») gestartet, mit der die Gletscher in den Schweizer Alpen geschützt werden sollen. Die Initiative hat zum Ziel, die Treibhausgas-Emissionen der Schweiz bis 2050 auf null netto zu reduzieren. (step)