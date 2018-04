Alfie Evans ist tot

Der todkranke, 23 Monate alte Alfie Evans, ist in der Nacht auf Samstag gestorben. Dies berichtet «Sky News». «Mein Gladiator hat sein Schild abgelegt und um 02:30 Uhr seine Flügel erlangt. Absolut untröstlich. Ich liebe dich mein Junge», schreibt Alfies Vater auf Facebook.

Der 23 Monate alte Alfie Evans ist an einem seltenen, degenerativen Hirnleiden erkrankt und seit Dezember 2016 im Krankenhaus. Seine Eltern liefern sich seit Monaten einen Rechtsstreit mit den Medizinern des Kinderkrankenhauses Alder Hey in Liverpool. Sie wollten ihn für eine Weiterbehandlung in ein Kinderkrankenhaus des Vatikans verlegen. Neben allen britischen Instanzen hatte aber auch der Europäische Menschenrechtsgerichtshof den Antrag der Eltern abgewiesen.

Auch der Papst schaltete sich ein

Nach einer Gerichtsentscheidung waren am Montagabend die lebenserhaltenden Geräte abgeschaltet worden. Alfie atmete daraufhin selbständig. Erst 20 Stunden später wurden die Beatmungsgeräte wieder angeschaltet. Der Vater argumentierte, dies zeige, dass der Junge alleine atmen könne und sein Gesundheitszustand «deutlich besser» sei als von den Ärzten angegeben.

Der Fall fand wegen des öffentlichkeitswirksamen Engagements der Eltern weit über Grossbritannien hinaus Beachtung. Mehr als 200'000 Menschen hatten die Eltern in einer Petition unterstützt. Auch Papst Franziskus setzte sich zuletzt für den kleinen Jungen ein und bot die Behandlung in einem vom Vatikan betriebenen Kinderkrankenhaus in Rom an. (kat/SDA)