Als die Mutter gestorben war, kam die Polizei

«Eigentlich hatte meine Mutter schon lange den Wunsch gehabt zu sterben», sagt Rosmarie A*. Doch die Emmentalerin war von robuster Natur. Sie war 95 Jahre alt, als sie diesen Sommer im Altersheim unglücklich stürzte und sich einen wüsten Bruch oberhalb des Fussgelenkes zuzog.

Sie kam ins Spital, wurde operiert und überstand alles «erstaunlich gut», erzählt die Tochter. Doch die Hochbetagte litt an Heimweh. Sobald es medizinisch vertretbar war, kehrte sie zurück ins Altersheim.

Dort wurden ihr zu gegebener Zeit auch die Fäden entfernt. Und es zeigte sich: Die Wunde eitert. «Es war der Anfang einer Blutvergiftung», sagt Rosmarie A.

«Sie starb so, wie wir alle uns das für sie gewünscht haben.»Die Tochter

Was nun? Sollte der alten Frau die Tortur eines Spitalaufenthalts und einer erneuten Operation mit ungewissem Ausgang noch einmal zugemutet werden? Die Angehörigen, die Heimleitung und die Hausärztin waren sich einig: «Wir wollen sie nicht noch einmal quälen, wir lassen sie gehen.»

Die Patientin erhielt Morphium, damit sie ohne Schmerzen würde sterben können. Genau einen Monat nach dem Sturz sei sie im Beisein einer vertrauten Pflegefachfrau friedlich und ohne Kampf für immer eingeschlafen, erzählt die Tochter. «So, wie wir alle uns das für sie gewünscht haben.»

Der Zutritt war für die Angehörigen verboten

Im Altersheim wusch man den Leichnam, zog der Verstorbenen die für diesen Moment bereitgelegten Kleider an und richtete das Zimmer schön her, damit die Angehörigen in Würde Abschied nehmen könnten.

So fanden Rosmarie A. und ihr Mann Kurt die Mutter und Schwiegermutter wenig später denn auch vor. Sie hatten das Heim wie gewohnt durch den Hintereingang betreten. Hätten sie den Haupteingang genutzt, wäre ihnen der friedliche Anblick nicht vergönnt gewesen.

Es waren nämlich zwei Polizistinnen im Haus, die beschieden hatten, das Zimmer dürfe vorläufig von niemandem betreten werden. Nicht, bevor Mitarbeiter der Rechtsmedizin die Todesursache geklärt hätten.

Denn die für diese Patientin zuständige Hausärztin war in den Ferien. Und der Notfallarzt hatte auf dem Formular für die ärztliche Todesbescheinigung sein Kreuz bei «nicht natürlicher Todesfall» gesetzt.

«Wir wurden wie Verbrecher behandelt»

Statt in Ruhe von ihrer Mutter Abschied nehmen zu können, seien sie und die Pflegeverantwortliche behandelt worden wie Verbrecher. Zu den voll uniformierten Polizistinnen, denen «der Zirkus» offensichtlich unangenehm gewesen sei, gesellten sich ein Fahnder und Spezialisten der Rechtsmedizin.

Rosmarie und Kurt A. mussten sich im Aufenthaltsraum wartend vorstellen, wie ihr Müeti erneut komplett ausgezogen und von allen Seiten untersucht wurde. Stundenlang habe es gedauert, bis der Staatsanwalt die Leiche endlich telefonisch freigab.

«Das Ganze war absolut entwürdigend», sagt Rosmarie A. «Es hat den vorher so stimmigen Sterbeprozess total kaputt gemacht.»

Die Schuld daran gibt sie dem Notfallarzt. Im vollen Bewusstsein, was er damit auslöst, habe er gegen den Protest des Pflegeteams keine natürliche Todesursache bescheinigt.

Rosmarie und Kurt A. hätten die Sache auf sich beruhen lassen. Wenn nicht 14 Tage später die über 450 Franken lautende Rechnung jenes Arztes eingetroffen wäre. Adressiert war sie an jene Frau, deren Tod er selbst bescheinigt hatte. Für die Hinterbliebenen war das erst recht Ausdruck von Gefühlskälte.

*Name geändert

Ein Rechtsmediziner verteidigt das Vorgehen



Laut Christian Jackowski muss jeder Todesfall genau untersucht werden, sobald er mit einem Unfall in Zusammenhang steht.

Für den Rechtsmediziner Christian Jackowski hatte der Emmentaler Arzt keine andere Wahl: Als er den Tod einer betagten Frau bescheinigte, blieb ihm gar nichts anderes übrig, als das Kreuz bei «nicht natürlicher Todesfall» zu machen.

Denn der Arzt habe bei der kantonalen Todesbescheinigung nicht die Todesursache zu dokumentieren, sondern die Todesart, betont Jackowski. Er müsse also eine juristische Qualifikation vornehmen.

Das heisst: Todesfälle, die nach einem Unfall, Delikt oder Suizid eintreffen, gelten als nicht natürlich und müssen der Polizei gemeldet werden. «Das ist selbstverständlich nicht vom Alter abhängig und gilt für den Neugeborenen wie für die betagte Person gleichermassen», stellt der Direktor des Instituts für Rechtsmedizin der Uni Bern (IRM) klar.



«Es haben sich Abläufe fernab von den gesetzlichen Grundlagen eingespielt»: Christian Jackowski. Foto: Christian Pfander

Daran ändere sich auch nichts, wenn der Tod verzögert eintrete. In dem von Rosmarie und Kurt A. kritisierten Fall starb die betagte Frau einen Monat, nachdem sie den Fuss gebrochen hatte, an den Folgen einer schlecht verheilten Wunde.

Pflegende und Angehörige hatten gemeinsam beschlossen, die Patientin nur noch schmerzlindernd zu behandeln. Sie wussten, dass die Frau daran sterben würde. Für den IRM-Direktor wäre es nun trotzdem «absurd, wenn die palliative Behandlung auf einmal aus einem meldepflichtigen Unfalltod einen nicht meldepflichtigen natürlichen Tod machen würde».

Dem Frieden zuliebe «natürlich»

Jackowski macht weiter klar, dass es nur Ärzten gestattet sei, den Tod festzustellen und einen natürlichen Tod zu diagnostizieren. Diese Aufgabe dürfe weder an Rettungssanitäter noch an Pflegekräfte delegiert werden.

«Leider weiss ich von vielen Ärztinnen und Ärzten aus dem persönlichen Gespräch, dass ihnen diese Arbeit von vielen Heimen erschwert bis hin zu verunmöglicht wird», schreibt Christian Jackowski auf Anfrage.

«Die Person wurde als Leiche behandelt, ohne dass der Tod rechtlich verbindlich festgestellt worden war.»Christian Jackowski

In den vergangenen Jahrzehnten hätten sich «Abläufe fernab von den gesetzlichen Grundlagen eingespielt», kritisiert Jackowski. So könne es im Kanton Bern «und gerade auch im Emmental» jedes Jahr hunderte Male vorkommen, dass, wenn eine betagte Heimbewohnerin mitten in der Nacht leblos aufgefunden werde, nicht korrekt gehandelt werde.

«Sie bekommt dann umgehend eine Leichenwaschung, wird in die Leichengewänder gekleidet und aufgebahrt.» Der Hausarzt aber werde erst am Morgen benachrichtigt.

Das ist laut Jackowski aus drei Gründen falsch: «Die Person wurde als Leiche behandelt, ohne dass der Tod rechtlich verbindlich festgestellt worden war.» Und Befunde, die dem Hausarzt helfen würde, zwischen natürlichem und nicht natürlichem Todesfall zu unterscheiden, «sind im wahrsten Sinne des Wortes weggewaschen worden».

Zudem stiesse der Hausarzt oft auf «erhebliche Widerstände», wenn er den Leichnam wieder komplett entkleiden würde. Viele Ärzte verzichteten deshalb auf die vorgeschriebene Leichenschau.

«Sie attestieren einen natürlichen Todesfall, um keinen Ärger mit dem Heim zu bekommen, und gehen lieber das Risiko ein, dass ein straf- oder standesrechtliches Verfahren gegen sie eröffnet wird», gibt der IRM-Direktor zu bedenken.

Ein Hausarzt widerspricht

Ein älterer Oberemmentaler Arzt, der nicht namentlich genannt werden will, hält den Grundsätzen des Rechtsmediziners jedoch entgegen: «Das wichtigste Kriterium für eine angemessene ärztliche Todesbescheinigung ist die Verhältnismässigkeit.»

Ein Hausarzt kenne die Umstände und könne einschätzen, ob eine akribische Untersuchung durch rechtsmedizinische Fachpersonen angezeigt sei. Denn dabei handle es sich um einen einschneidenden Akt. Nicht nur, weil er die Würde des Verstorbenen beeinträchtige. «Sondern vorab wird der Trauer- und Abschiedsprozess der Angehörigen erheblich gestört.»