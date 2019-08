Auf dieser Jacht segelt Greta Thunberg über den Atlantik

Fliegen will sie nicht wegen der hohen Treibhausgas-Emissionen. Auch ein Kreuzfahrtschiff kommt aufgrund der starken Umweltverschmutzung nicht infrage. Nun reist die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg mit einer Segeljacht nach New York, wo am 23. September der Weltklimagipfel stattfindet.

Thunberg hat eigenen Aussagen zufolge lange nach einer CO2-neutralen Mitfahrgelegenheit gesucht. Die Wahl ist auf die Malizia II gefallen, die Solarzellen und Unterwasserturbinen zur Stromerzeugung nutzt. Das gut 18 Meter lange Boot ist ein Hightech-Renner, gebaut für professionelle Regatten. Mit einem Rumpf aus leichtem Karbon ist es leicht und superschnell und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 25 Knoten , was ungefähr 46 Kilometern pro Stunde entspricht.

Dafür bietet die Jacht keinen Komfort. Unter Deck ist wenig Platz. Bei höheren Geschwindigkeiten kann es dort ohrenbetäubend laut werden, bei Sturm auch ruppig. Thunberg wird es nicht leicht haben, in den zwei engen Rohrkojen Schlaf zu finden. Kabinen gibt es keine.

Auch auf andere Annehmlichkeit des Alltags muss die 16-Jährige verzichten: Duschen oder sanitäre Anlagen sucht man auf der Jacht vergeblich. Die Kleider werden zwei Wochen nicht gewechselt, das Geschäft wird in einem kleinen Kübel an Deck erledigt. Privatsphäre? Fehlanzeige. Zudem gibt es keine Klimaanlage oder Heizung, keine Küche und keinen Kühlschrank. Gegessen wird Gefriergetrocknetes und Vakuumverpacktes.

