Der Winter kehrt noch einmal zurück. Über dem Alpenraum hängt laut dem «Wetterflash» von Meteonews noch feuchte Luft mit kräftigen Niederschlägen am Vormittag. Diese lassen am Nachmittag von Westen her dann langsam nach.

Am Vormittag regnet und schneit es noch intensiv. Auf der Alpennordseite gibt es Schnee bis in tiefe Lagen. «Aufpassen, wer mit dem Auto unterwegs ist», heisst es deshalb im «Wetterflash». Die Temperaturen liegen dann auch nur bei 0 bis 3 Grad.

Bei langsamen Aufhellungen im Westen gibt es 5 Grad. Das Wetter beruhigt sich dann in der Nacht auf Freitag wieder.

#Spätwinter nimmt weiter an Fahrt auf. Kräftigster #Schneefall derzeit zwischen Obergoms, Grimsel-Haslital, West-/Nordtessin und Gotthard-Zentralschweiz. Jede Stunde kommen 3-6 l/m² dazu. Dementsprechend tiefwinterlich auf der Gotthardautobahn (Webcam) -> https://t.co/kWZ3AUFJly pic.twitter.com/H29fNdoeCC — meteocentrale.ch (@meteocentrale) 4. April 2019

Laut meteocentrale.ch «nimmt der Spätwinter weiter an Fahrt auf». Zwischen Obergoms, Grimsel-Haslital, West- und Nordtessin sowie in der Zentralschweiz schneit es am kräftigsten.

#Zwischenstand: Niederschlag der letzten 12 h (Stand 05:00Uhr): noch nicht überall nass, das wird sich in den nächsten Stunden ändern. ???? #Schneefallgrenze aktuell meist zwischen 400 und 900 m. Im #Tessin noch zwischen 900 und 1700 m. #WinterIntermezzo ^ls pic.twitter.com/ToG8wjbrRm — SRF Meteo (@srfmeteo) 4. April 2019

Laut SRF Meteo liegt die Schneefallgrenze aktuell bei 400 bis 900 Metern.

Behinderungen am Gotthard

#A2 - Chiasso - Gotthard - zwischen Quinto und Gotthard-Tunnel in beiden ->en Behinderung, schwierige Fahrbedingungen, Schneefall — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 4. April 2019

Zwischen Quinto und dem Gotthard-Tunnel muss wegen den Schnees in beiden Fahrtrichtungen mit Behinderungen gerechnet werden. Für den Schwerverkehr sind gewisse Strecken sogar gesperrt. (chk)