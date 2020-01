Ausgesetztes Baby aus dem Spital entlassen

Das Neugeborene, das Anfang Januar in kritischem Zustand beim Werkhof in Därstetten BE gefunden wurde, ist über die Runden gekommen. Es konnte das Spital inzwischen verlassen.

Das Mädchen wird nun an einem anderen Ort weiter betreut, wie Christoph Gnägi, Sprecher der Berner Kantonspolizei eine Meldung auf dem Blick-Onlineportal vom Freitag bestätigte.

Ein Mitarbeiter fand das in eine Decke gewickelte Mädchen in einer Kartonschachtel an einem öffentlich zugänglichen Ort des Werkhofs. Das unterkühlte Neugeborene wurde per Helikopter ins Spital geflogen.

Zwei Verhaftungen

Die Polizei konnte die mutmassliche Mutter einige Tage später ausfindig machen und in Polizeigewahrsam nehmen. Auch ein Mann wurde verhaftet. Nähere Angaben zu seiner Identität machte die Polizei nicht. Die beiden Personen befinden sich laut Gnägi weiterhin in Untersuchungshaft, die Ermittlungen sind noch im Gang. Für die beiden gilt die Unschuldsvermutung.

Die mutmassliche Mutter des Kindes stammt aus der Region. Sie hatte angegeben, das Kind ohne fremde Hilfe unweit des Fundorts zur Welt gebracht zu haben. Darum, wie es mit dem kleinen Mädchen weitergeht, kümmert sich die Kindes- und Erwachsenenschutzstelle Kesb.

«Die Mutter hat wohl aus Verzweiflung gehandelt» Im Fall des ausgesetzten Babys macht Psychologe Allan Guggenbühl der Frau keinen Vorwurf. Es sei sogar möglich, dass das Mädchen bei seiner Mutter aufwachsen wird.

(red/sda)