Ausschreitungen nach Super Bowl: Fans drehen komplett durch

Nach dem Sieg der Philadelphia Eagles über die New England Patriots beim Super Bowl drehen die Fans komplett durch. In der Stadt kam es am frühen Montagmorgen zu massiven Ausschreitungen.

Polizisten und Fans sind gewaltsam aneinandergeraten, es soll Verletzte geben, wie verschiedenen Medien berichten. Anwohner berichten, eine Explosion gehört zu haben.

Menschen sind Strassenlaternen hochgeklettert, haben Müll angezündet, lieferten sich heftige Prügeleien und schlugen Fenster ein, wie der «The Philadelphia Inquirer» schreibt. Die Polizei habe mit allen Kräften versucht, aufeinander losgehende Gruppen auseinanderzuhalten.

RT @ScottyBrain: Official: Philadelphia is Having a Riot



The place is on fire and people are having fight clubs in the streets. Completely lawless, this is what you can expect to see when the system breaks down.#SuperBowl #Riot #Eagles #Patriots #Phil… pic.twitter.com/LHx37SrsN0