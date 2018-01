Auto brennt neben Jugendtreff in Winterthur

In Winterthur Seen ist ein Auto in Flammen aufgegangen. Es knallte laut, wie Leserreporter berichten. Doch explodiert ist das Auto nicht, wie die Stadtpolizei Winterthur auf Anfrage von Tagesanzeiger.ch/Newsnet mitteilt.

Die Meldung, dass ein Auto brenne, ging um zirka 20.30 Uhr ein. Die Feuerwehr sei rasch vor Ort gewesen und habe das Feuer gelöscht. Die Strasse war während dieser Zeit in beiden Richtungen gesperrt. Danach konnte eine Spur geöffnet werden.

Der Vorfall ereignete sich vor dem Gebäude des Jugendtreffs Sternen in Seen. Die Lenkerin blieb unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden. Als Grund für den Brand nennt die Polizei einen technischen Defekt. (oli)