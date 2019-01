Auto fährt Fussgänger an – eine Tote, eine Verletzte

Am Sonntag ist in Laax eine Fussgängergruppe von einem Auto angefahren worden. Eine Person zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass sie diesen gleichentags erlag. Eine weitere Person wurde verletzt. Dies teilt die Kantonspolizei Graubünden mit.

Die Fussgänger liefen von Laax Murschetg her auf der Oberalpstrasse H19 in Richtung Laax. Um 03.30 Uhr erfasste das Auto eines in Richtung Laax fahrenden 24-Jährigen zwei Personen der Gruppe.

Dabei wurden eine 27-jährige Frau schwer und eine 26-Jährige mittelschwer verletzt. Die 27-Jährige wurde mit einer Ambulanz ins Kantonsspital nach Chur gefahren. Die 26-Jährige wurde mit einer weiteren Ambulanz ins Spital nach Ilanz transportiert.

Die schwer verletzte Frau erlag am Sonntagnachmittag ihren Verletzungen. Beim Autolenker wurde eine Blut- und Urinprobe durchgeführt. Sein Führerausweis wurde ihm auf der Stelle abgenommen. Der genaue Unfallhergang wird untersucht.

(red)