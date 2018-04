Auto rast in Toronto in Menschenmenge – zehn Tote

Der Lieferwagenfahrer in Toronto hat sein Fahrzeug vorsätzlich in eine Menschenmenge gesteuert. Das sagte Polizeichef Mark Saunders am Montag in der kanadischen Metropole. Die Tat bedrohe aber nicht «die nationale Sicherheit» Kanadas, sagte der Minister für öffentliche Sicherheit, Ralph Goodale. Er deutete damit an, dass es sich um einen Einzelfall handelte.

Der Fahrer des Lieferwagens wurde inzwischen identifiziert: Es handelt sich um den 25-jährigen Alek Minassian, der aus dem Norden Torontos stammt, wie der Polizeichef sagte. Die Opferzahl gab Saunders mit zehn Toten und 15 Verletzten an. Zuvor war von neun Toten und 16 Verletzten die Rede gewesen.

The correct spelling of the arrested male in the Yonge And Finch incident is Alek Minassian, 25 of Richmond Hill. ^sm — Toronto Police (@TorontoPolice) 24. April 2018

Der Täter hatte seinen Lieferwagen am Montagnachmittag in eine Menschenmenge auf dem Gehsteig einer belebten Strasse in Kanadas grösster Stadt gesteuert.

Die «Kollision» habe sich um 13.27 Uhr Ortszeit ereignet. Lokale Medien meldeten unter Berufung auf Ermittler, es sehe nach einer vorsätzlichen Tat aus. Fünf der Verletzten schwebten der «National Post» zufolge noch in Lebensgefahr.

Der Wagen, ein weisser Transporter, war einem Bericht des «Toronto Star» zufolge von der Strasse aufs Trottoir gefahren. Laut Augenzeugen soll es sich um einen Mietwagen gehandelt haben.

Toronto witness says scene 'was a nightmare.' "He's just hitting people one by one, going down." https://t.co/yl03kkVOEF pic.twitter.com/dmQDwJ2boZ — ABC News (@ABC) 23. April 2018

Ein Augenzeuge berichtete dem TV-Sender CTV ausserdem, er habe vom Auto aus gesehen, wie ein weisser Transportwagen aufs Trottoir fuhr und Leute überrollte. Die Fussgänger seien in die Luft geschleudert worden – während der Fahrer schnell weitergefahren sei.

Die Opfer seien noch auf der Strasse behandelt worden, sagte eine Sprecherin der Rettungskräfte. Augenzeugen zufolge waren auf der Strasse überall Blutspuren zu sehen. Fotos zeigten mit orangefarbenen Planen bedeckte, am Boden liegende Körper.

Kanadas Premierminister Justin Trudeau sprach von einem «schrecklichen Vorfall» und dankte den Rettern vor Ort. Zunächst hatte es geheissen, es seien mehrere Personen verletzt worden.

Nos pensées accompagnent tous ceux et celles touchés par le terrible incident qui est survenu à l’intersection Yonge et Finch à Toronto. Merci aux premiers intervenants qui travaillent sur les lieux. Nous suivons la situation de près. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 23. April 2018

U-Bahnverkehr unterbrochen

Die Situation sei mittlerweile unter Kontrolle, sagte Torontos Bürgermeister John Tory. «Die Stadt ist momentan in sicheren Händen», betonte Tory. Er bat Anwohner, nach Hause zu gehen und Ruhe zu bewahren. «Es ist eine Zeit, in der wir so ruhig wie nur möglich sein sollten.»

Die Polizei sperrte die Gegend ab; auch der U-Bahnverkehr wurde unterbrochen. Hintergründe zu dem Vorfall blieben allerdings unklar. Der Zwischenfall ereignete sich an der Ecke Yonge Street und Finch Avenue.

Der Fahrer liess Medienberichten zufolge über zwei Kilometer rund 15 Strassenblocks hinter sich, ehe er mit zerbeulter Motorhaube auf dem Gehweg zum Stehen kam. Im Video eines Augenzeugen ist zu sehen, wie der Fahrer mit einem Gegenstand in Richtung eines Polizisten zeigt und dabei «Töte mich!» sowie «Schiess' mir in den Kopf!» ruft. Zu einem Schusswechsel kam es vor seiner Festnahme aber nicht.

Schreckliches Verbrechen in #Toronto - der Stadt, die uns ein so offenherziger Gastgeber war. Wir sind tief getroffen und stehen an der Seite unserer kanadischen Freunde. Unser ganzes Mitgefühl gilt den Familien der Opfer. https://t.co/UnuaZxnahk — Heiko Maas (@HeikoMaas) 23. April 2018

In der betreffenden Gegend Torontos im Stadtteil North York sind tagsüber viele Menschen unterwegs. In diesem Gebiet gibt es zahlreiche Geschäfte und Restaurants. In Toronto ging am Montag ein zweitägiges Treffen der G7-Aussenminister zu Ende.

Angriffe mit Fahrzeugen

Islamisten hatten in den vergangenen Monaten in mehreren europäischen Städten Attacken mit Autos verübt. Im Dezember 2016 tötete der Tunesier Anis Amri bei einen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin zwölf Menschen.

Terroranschläge in Kanada sind selten. Im Oktober 2014 war ein Soldat in Québec beim Angriff eines Islamisten überfahren und getötet worden. Im vergangenen Oktober fuhr ein Mann einen Polizisten in der Stadt Edmonton an und attackierte ihn mit einem Messer, bevor er mit seinem Auto in eine Menschenmenge raste und vier weitere Menschen verletzte. (nag/AFP)