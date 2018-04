Auto rast in Toronto in Menschenmenge

In Toronto ist am Montag der Fahrer eines Lieferwagens in Fussgänger gefahren. Es wurde befürchtet, dass mehrere von ihnen getötet wurden. Die Polizei meldete kurz nach dem Zwischenfall eine Festnahme. Es blieb unklar, ob es ein Unfall oder eine vorsätzliche Tat war.

Bei der «Kollision» um 13.27 Uhr Ortszeit seien mehrere Personen verletzt worden. Weder die genaue Zahl noch die Art der Verletzungen sei klar, teilte die Polizei von Kanadas grössten Stadt mit. Zuvor hatte sie noch von acht bis zehn verletzten Personen gesprochen.

Unklarheit betreffen Anzahl von Toten

Die Nachrichtenagentur AFP berichtete unter Berufung auf lokale Medien, dass vier leblose Körper liegen geblieben seien. Die Nachrichtenagentur Reuters ihrerseits meldete, es seien zwei Personen getötet worden.

Der Wagen, ein weisser Transporter, war einem Bericht des «Toronto Star» zufolge von der Strasse aufs Trottoir gefahren. Laut Augenzeugen soll es sich um einen Mietwagen gehandelt haben.

Ein Augenzeuge berichtete dem TV-Sender CTV, er habe vom Auto aus gesehen, wie ein weisser Transportwagen aufs Trottoir fuhr und Leute überrollte. Die Fussgänger seien in die Luft geschleudert worden während der Fahrer weiter schnell gefahren sei.

U-Bahnverkehr unterbrochen

Die Polizei sperrte die Gegend ab, auch der U-Bahnverkehr wurde unterbrochen. Hintergründe zu dem Vorfall waren unklar. Der Zwischenfall ereignete sich an der Ecke Yonge Street und Finch Avenue.

In der betreffenden Gegend Torontos im Stadtteil North York sind tagsüber viele Menschen unterwegs. Dort liegen zahlreiche Geschäfte und Restaurants. In Toronto ging am Montag ein zweitägiges Treffen der G7-Aussenminister zu Ende.

S/B Yonge at Finch is closed due to this collision. ^gl — Toronto Police OPS (@TPSOperations) 23. April 2018

Kanadas Premierminister Justin Trudeau äusserte sich auf Twitter zu dem «schrecklichen Vorfall». Unsere Gedanken begleiten alle, die davon betroffen sind, schrieb Trudeau.

Nos pensées accompagnent tous ceux et celles touchés par le terrible incident qui est survenu à l’intersection Yonge et Finch à Toronto. Merci aux premiers intervenants qui travaillent sur les lieux. Nous suivons la situation de près. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 23. April 2018

(nag/AFP)