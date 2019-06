Auto weggespült – Insassen mit Kran gerettet

Starker Regen hat in der Nacht auf Mittwoch Teile des Kantons Graubünden erfasst. In Splügen mussten zwei Personen aus einem Fahrzeug gerettet werden, das in einen Bach geraten war. Diverse Strassen wurden gesperrt, darunter die Nationalstrasse A13.

Von Dienstagabend 22 Uhr bis Mittwochmorgen 9 Uhr gingen bei der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden über 15 Meldungen zu Ereignissen mit Starkniederschlägen ein. In diversen Teilen des Kantons standen Feuerwehren, das Tiefbauamt und weitere Organisationen im Einsatz.

Besonders betroffen waren laut Polizeiangaben die Regionen Mesolcina und Rheinwald. In Splügen wurde beim oberen Bergbahnparkplatzes ein Auto vom ansteigenden «Hüscherabach» erfasst und in den Bach gerissen.

Mit einem Kranfahrzeug konnten die beiden Insassen unverletzt, jedoch unterkühlt aus dem Fahrzeug geborgen werden. In Cama wurden zwei Familien und in Medels Bewohner eines Hauses sowie deren Tiere aus dem Stall vorsorglich evakuiert

Die Autostrasse A13 sowie die Italienische Strasse H13 wurden bei Medels und bei Cabbiolo von Murgängen erfasst oder von den Wassermassen bedroht. Sowohl die A13 als auch die Italienische Strasse H13 und der Splügenpass mussten gesperrt werden. Die Einsatzkräfte nahmen die Aufräum- und Sicherungsarbeiten am Mittwochmorgen mit Hochdruck auf. Im übrigen Kantonsgebiet kam es zu Verkehrsbehinderungen oder Umleitungen.

Über 100 Liter Regen pro Quadratmeter

Schon in der Nacht auf Dienstag regnete es vielerorts stark und es gab Gewitter. Die Niederschläge beeinträchtigen auch den Schienenverkehr. Weil zwischen Amsteg und Gurtnellen ein Bach am Dienstagmorgen sein Bett verliess und die Geleise unterspülte, war die Strecke zwischen Erstfeld und Göschenen vorübergehend unterbrochen. Die Fernverkehrszüge zwischen Erstfeld und Bellinzona fielen auf dem betroffenen Abschnitt aus und wurden durch Busse ersetzt. Gegen Mittag war die Störung behoben.

Zwischen Amsteg und Gurtnellen hat ein Bach heute Morgen um 7 Uhr sein Bett verlassen. Fachdienste der SBB sind vor Ort. Voraussichtlich am Mittag kann die Strecke wieder befahren werden. Aktuelle Infos zum Bahnverkehr: https://t.co/ae1mpASnCe pic.twitter.com/K0pBsTQ4tA — SBB Medienstelle (@sbbnews) 11. Juni 2019

Besonders betroffen von den heftigen Regenfällen waren laut den Unwetterkarten einige Regionen in der Romandie, die Zentralschweiz, das Tessin und der Kanton Graubünden. Laut Meteonews fielen im westlichen Nordtessin und in den angrenzenden Gebieten über 100 Liter Regen pro Quadratmeter. In der Westschweiz, im Jura und im Raum Bern sowie im Unterwallis und im Raum Zürich beliefen sich die Regenmengen verbreitet auf 40 bis 70 Liter pro Quadratmeter.

Starkregen und Gewitter: Die Flusspegel sind derzeit vielerorts kritisch hoch. Video: Leser-Reporter/Tamedia

In einem Streifen vom Zentralwallis übers Berner Oberland, die Zentralschweiz bis ins Baselbiet und in den Aargau blieben die Regenmengen mit 20 bis 35 Litern etwas geringer, wie Meteonews weiter schreibt. Auch in der Ostschweiz und speziell im Bündnerland waren die gemessenen Niederschlagsmengen etwas tiefer, hier fielen 10 bis 30 Liter Regen. Mit Abstand am meisten Niederschlag gab es im westlichen Sopraceneri und lokal im Oberwallis mit Mengen von über 150 Litern Regen pro Quadratmeter.

Bis am Mittwochmittag muss lokal noch mit starken Regenschauern gerechnet werden, wie SRF Meteo schreibt – vielerorts entspannt sich allerdings die Wetterlage.

Laut Meteonews ist nach einem kühlen und teils nassen Morgen im Tagesverlauf mit einer Wetterbesserung zu rechnen. Schauer und Gewitter konzentrieren sich hauptsächlich auf den Westen, das Nordtessin und die Alpen. Am Nachmittag gibt es Auflockerungen – die Temperaturen erreichen um die 20 Grad. (fal/sda)