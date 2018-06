Bahnhof Lausanne steht unter Wasser – Bahnlinien unterbrochen

Heftige Gewitter mit sintflutartigem Regen haben am späten Montagabend in Teilen der Romandie gewütet. In Lausanne wurden mehrere Strassen, Wohnhäuser und Geschäfte überschwemmt. Die Unterführung des Bahnhofs lief mit Wasser voll. Mehrere Bahnlinien sind unterbrochen.

Die Lausanner Polizei konnte in der Nacht auf Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur SDA zunächst keine Angaben zum Ausmass machen. Laut Medienberichten kam es zu dutzenden Notrufen. Über Verletzte lagen keine Angaben vor.

Auf Fotos und Videos, die Passanten in sozialen Medien publizierten, ist zu sehen, wie sich ganze Strassenzüge in reissende Bäche verwandelten. Auf einzelnen Plätzen in der Innenstadt wurden Pflastersteine weggeschwemmt. Menschen standen Wadentief im Wasser. Eine Treppe der Lausanner Bahnhofsunterführung glich vorübergehend einem Wasserfall.

Wegen Unwetterschäden waren in den Kantonen Waadt und Freiburg am frühen Dienstagmorgen mindestens drei Bahnlinien unterbrochen. Betroffen waren Strecken zwischen Estavayer-le-Lac und Payerne, zwischen Payerne und Freiburg sowie die Strecke Freiburg-Murten. S-Bahnzüge wurden durch Busse ersetzt.

Le jour où le haut de lausanne fut inondé... la route de berne ici #orage #lausanne #sallaz-sur-mer pic.twitter.com/2oNpu9pz3J — Etienne Kocher (@kocher_et) 11. Juni 2018

Vorübergehend waren auch Strassen in der Region unpassierbar. Zwischen Bulle und Freiburg wurden Kantonsstrassen gesperrt, weil sie verdreckt waren.

Gemäss Angaben von MeteoSchweiz gingen bei Lausanne gegen Mitternacht 14,5 Millimeter Regen pro Stunde nieder. Der Wetterdienst hatte für die Region eine Warnung der Stufe 3 herausgegeben. Das entspricht der mittleren von fünf Gefahrenstufen.

Die #Regenmengen in den letzten 24 h: Vor allem in der #Romandie fiel teils viel Regen. Zum Vergleich: im ganzen Juni normalerweise um 100 mm. ^gf pic.twitter.com/i18vzug3VG — SRF Meteo (@srfmeteo) 12. Juni 2018

Auch heute bleibt es nass, am Nachmittag gibt es teils erneut kräftige Regenfälle und Gewitter.

#Regenwetter: am Vormittag gebietsweise nass, da und dort noch etwas Sonne. Am Nachmittag verbreitet kräftiger Regen, teils auch #Gewitter. Um 21 Grad. pic.twitter.com/yQV3DTqlm0 — SRF Meteo (@srfmeteo) 12. Juni 2018

(ij/sda)