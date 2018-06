Pendler-Chaos nach Entgleisung in Winterthur

Am Freitagnachmittag ist kurz vor dem Hauptbahnhof in Winterthur ein mit Schotter beladener Güterzug entgleist. Dabei wurde ein Strommast beschädigt, was zu einem Kurzschluss führte. Nach der Entgleisung konnte der Stromunterbruch soweit eingegrenzt werden, dass Richtung Oberwinterthur Zugfahrten wieder möglich waren.

Bei der Durchfahrt eines Intercity der SBB fiel dann aber die Fahrleitung herunter, was erneut einen Kurzschluss auslöste. Verletzt wurde niemand. Jedoch musste der gesamte Bahnverkehr in Richtung Osten eingestellt werden. Da die Leitungen unter einer hohen Spannung stehen, konnten die Pendler den Zug zunächst nicht verlassen, wie SBB-Sprecher Reto Schärli um 18.30 Uhr zu Tagesanzeiger.ch/Newsnet sagte. Laut Schärli bestand keine Gefahr für die Passagiere, da das Innere eines Zugs wie ein faradayscher Käfig wirke. Rund eine halbe Stunde später meldete die SBB, dass die Passiere den Zug verlassen konnten.

Der Zwischenfall hat grosse Auswirkungen im Feierabendverkehr. Wegen der Entgleisung eines Bauzugs können im Bahnhof Winterthur keine Züge mehr fahren. Die Passagiere müssen mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Hunderte von Pendlern stranden an verschiedenen Bahnhöfen. Betroffen sind Intercity- und Interregio-Züge sowie die S-Bahnen. Die Ost-West-Achse sei an einem neuralgischen Punkt unterbrochen worden, sagte Schärli.

Die SBB versuchen, so rasch wie möglich einzelne Gleise wieder in Betrieb zu nehmen und arbeiten an einem Konzept, um die gestrandeten Pendler befördern zu können.

Leider gab es eine Entgleisung in Winterthur. Bitte Lautsprecherdurchsage beachten. Sorry für die Umstände und die Verspätung. /nk — RailService. (@RailService) June 15, 2018

