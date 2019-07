Behörden beschlagnahmen in Basel 600 Kilo Kokain

Strafverfolgunsbehörden auf der ganzen Welt schlossen sich zusammen und stellten über eine Tonne Kokain sicher. Auch in der Schweiz gelang ein grosser Fund. Rund 600 Kilogram konnten im Mai beschlagnahmt werden. Dies schreibt das Fedpol auf Twitter.

600 kg cocaine seized and three persons arrested in Basel, Switzerland.???????? ????????????? We are proud to have contributed to this great #success of international police cooperation! Europol?ref_src=twsrc%5Etfw">@Europol @DEAHQ https://t.co/CFFVo693gI — fedpol (@fedpolCH) 25. Juli 2019

Ausserdem wurden drei Personen verhaftet. Die Verdächtigen transportierten die Drogen mit Privatjets, wie 20min.ch schreibt.

Der Fund gelang mit einer internationalen Zusammenarbeit von verschiedenen Behörden. Die Operation «Familia» wurde von der kroatischen Polizei zu Beginn des letzten Jahres eingeleitet. Neben der Schweiz waren auch Polizisten aus Frankreich, Tschechien, Slowenien, Belgien und Italien beteiligt. Ausserdem standen auch Drogenfahnder der USA, mehrere Behörden in Asien und Südamerika im Einsatz.

Ingesamt 16 Festnahmen

Ein Netzwerk aus dem Balkan wurde verdächtigt, Kokain mit Privatfliegern aus Südamerika nach Europa einzufliegen. Die Strafverfolgungsbehörden setzten Taskforces ein um die Verdächtigen zu identifizieren und zu ermitteln.

Die Operation führte zur Festnahme von insgesamt 16 Personen, davon 11 in Europa und 5 in Hongkong. Neben den 600 Kilos in der Schweiz, wurden 421 Kilogram in Hongkong sichergestellt.

In Kroatien, Tschechien, Serbien, Slowenien und der Schweiz wurden 2 Millionen Euro in bar beschlagnahmt und über 1 Million Euro in Luxusgütern wie hochwertigen Uhren und Fahrzeugen beschlagnahmt.

(red)