Bergbahnen in Flumserberg stehen erneut still

Nachdem in der Region Flumserberg bereits am Samstagmorgen der Strom ausgefallen war, standen die Bergbahnen zur Mittagszeit erneut still. Das berichtete ein Tamedia-Journalist vor Ort. Auch Restaurants sind wieder betroffen. Erneut seien bei diversen Bahnen mit Diesel betriebene Notstromaggregate im Einsatz, um auf Bahnen festsitzende Schneesportler zu bergen.

Ein grosser Sechser-Sessellift auf den Leist lief während des Ausfalls weiter. Dieser Lift ist offenbar als einziger am Elektrizitätswerk Quarten angehängt. Der Rest der Anlagen wird über das Elektrizitätswerk Murg gespiesen, das bereits zum zweiten Mal innert weniger Stunden von einem Stromausfall betroffen ist.

«Ich friere mir hier alles ab»

Am früheren Morgen hatte ein erster Stromausfall den Betrieb lahmgelegt. Ein Betroffener meldete sich um 9 Uhr direkt vom Sessellift in Flumserberg: «Hier gibt es einen Stromausfall, 30 Minuten ging nichts mehr», sagte er zu «20 Minuten». «Jetzt werden wir mit Notstrom befördert. Aber ich friere mir hier alles ab.»

Heinrich Michel, CEO der Bergbahnen Flumserberg, hatte den ersten Stromausfall auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt. Der Ausfall habe «den ganzen Berg» betroffen. Bis nach Unterterzen sei bei 17 Anlagen und 10 Restaurants der Storm ausgefallen. Das Ausmass des zweiten Stromausfalls ist bislang unklar.

Störungen bis zu einer Stunde

Der erste Stromausfall begann ungefähr um 8.30 Uhr und dauerte rund 30 Minuten, so Michel. Je nach Anlage gab es bis 9.30 Uhr noch Folgestörungen, bis alle Nebensysteme der Bergbahnen wieder hochgefahren waren, erklärte er. Die Bergbahnen wurden bereits zuvor mit Notstromaggregaten «leer gefahren», um die wartenden Personen zu bergen.

Gemäss seinen Informationen hatte ein Defekt an einer grossen Versorgungsleitung im Elektrizitätswerk Murg zum Stromausfall geführt, so Michel. (mac)