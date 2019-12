Schüsse bei Raubüberfall mitten in Berlin

Nahe dem Checkpoint Charlie im Zentrum Berlins ist es nach einem Raubüberfall zu einem grossen Polizeieinsatz gekommen. Ein Mann soll am Montagmittag ein Café an der stark frequentierten Kreuzung Friedrichstrasse und Kochstrasse überfallen und dabei geschossen haben. Anschliessend sei der Täter geflüchtet, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei rückte an. Auch eine Ambulanz der Feuerwehr stand an der Kreuzung. Die Polizei sperrte den Bereich rund um die Kreuzung grossräumig ab.

Wir gehen aktuell davon aus, dass der Schussabgabe ein versuchter Überfall auf ein Geschäft in der #Friedrichstrasse vorausging. Wir haben die Situation unter Kontrolle. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 30, 2019

Ein Mann berichtete, er habe gegen 13.20 Uhr Schüsse an der Kreuzung gehört. Menschen hätten geschrien und seien in das Café geflüchtet. Angestellte einer Bäckerei an der Kreuzung berichteten, sie hätten wegen des Tumults auf der Strasse die Polizei alarmiert. Der U-Bahnverkehr wurde unterbrochen.

Ambulanzwagen waren nicht vor Ort. Die Polizei sperrte den Bereich rund um die Kreuzung Friedrichstrasse und Kochstrasse ab. Mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten beobachteten die oberen Stockwerke umliegender Häuser.

Die Polizei sperrte den Bereich rund um den Checkpoint Charlie ab. (30. Dezember 2019) Foto: Kay Nietfeld/Keystone (aru/SDA)